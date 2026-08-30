Исландцы сказали «нет» ЕС: на референдуме победили противники переговоров о вступлении

Жители Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз. По окончательным результатам референдума 52,8% участников голосования высказались против, 47,2% - за.

Явка оказалась высокой - около 82,5% из примерно 270 тысяч имевших право голоса граждан.

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Референдум состоялся 29 августа. Исландцам предлагалось ответить не на вопрос о непосредственном вступлении страны в ЕС, а о том, следует ли возобновить переговоры с Брюсселем, прерванные более десяти лет назад.

Даже если бы сторонники сближения победили, это еще не означало бы автоматического вступления в Евросоюз. После завершения переговоров возможное соглашение о членстве пришлось бы вынести на новый всенародный референдум.

Рыба и суверенитет оказались важнее

Одной из главных причин сопротивления остается рыболовная отрасль. Рыболовство имеет огромное значение для экономики Исландии и обеспечивает около 15% ВВП и 40% экспортных доходов страны, поэтому многие избиратели опасаются, что членство в ЕС ограничит контроль Рейкьявика над национальными рыболовными ресурсами.

Особенно сильны такие настроения за пределами столицы. По результатам голосования только Рейкьявик дал большинство сторонникам возобновления переговоров, тогда как сельские районы и пригороды столицы в основном проголосовали против.

Противники вступления также указывали, что Исландия уже получает многие преимущества интеграции с Европой, оставаясь вне ЕС. Страна входит в Европейскую экономическую зону и Шенген, участвует в едином европейском рынке и пользуется свободой передвижения людей, товаров, услуг и капитала.

Почему вопрос снова стал актуальным

Интерес к европейской интеграции в последние годы усилился на фоне сразу нескольких факторов: высокой инфляции, дорогих кредитов, войны в Украине и большей неопределенности в отношениях Европы с США.

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Особенно сильный резонанс вызвали заявления президента США Дональда Трампа, связанные с возможным присоединением Гренландии. Они вновь заставили часть исландского общества задуматься о вопросах безопасности и более тесных связях с Европой.

Сторонники ЕС также утверждали, что вступление могло бы привести к переходу на евро и сделать экономику более стабильной. Однако эти аргументы не убедили большинство избирателей.

Показательно, что всего за несколько дней до референдума опросы давали почти равные результаты. 26 августа один из опросов показывал 51,3% в пользу возобновления переговоров, а уже 28 августа другой опрос фиксировал небольшой перевес противников. В итоге именно они и победили.

Правительство признает поражение

Премьер-министр Криструн Фростадоуттир, выступавшая за возобновление диалога с ЕС, признала решение избирателей.

По данным Reuters, она отметила, что результат свидетельствует в том числе о том, что многие исландцы довольны нынешней моделью отношений с Евросоюзом через Европейскую экономическую зону. При нынешнем правительстве вопрос о вступлении страны в ЕС теперь, вероятнее всего, будет снят с повестки.

Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после тяжелого финансового кризиса. Переговоры начались год спустя, но в 2013 году были заморожены после прихода к власти евроскептического правительства.

Таким образом, спустя более десяти лет после прекращения переговоров страна вновь получила возможность вернуться к вопросу членства - и вновь решила сохранить нынешнюю дистанцию от Евросоюза.