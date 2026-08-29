В Гонконге испытали беспилотное аэротакси: вместо пассажира на борту был робот

South China Morning Post

Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки EHang EH216-S совершил первый демонстрационный полет в Гонконге. Во время испытания он пролетел по заданному маршруту с пассажиром-роботом на борту, сообщает South China Morning Post.

Показательный полет организовали китайская компания EHang, разрабатывающая летательные аппараты, гонконгский транспортный оператор Kwoon Chung Bus Holdings и технологический центр Cyberport.

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Ранее Kwoon Chung заявила о планах приобрести 30 таких аппаратов более чем за 70 миллионов гонконгских долларов (около 9 миллионов долларов). Компания намерена использовать их для пассажирских и грузовых перевозок в Гонконге.

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Глава ведомства транспорта и логистики Гонконга Мейбл Чан, присутствовавшая на демонстрации, сообщила о подготовке правил для беспилотных летательных аппаратов массой более 150 килограммов, предназначенных для полетов на малых высотах.

По ее словам, администрация Гонконга рассчитывает завершить работу над законодательством к 2027 году. Правила должны создать основу для безопасных коммерческих пассажирских перевозок на таких аппаратах.