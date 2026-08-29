Трамп объявил о крупнейшей нефтяной сделке в истории США

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Венесуэлой, которое, по его словам, передает американским сторонам контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти страны. Глава Белого дома назвал договоренность «крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории» и заявил, что она должна увеличить американские поставки и снизить цены на бензин.

О соглашении Трамп сообщил в субботу, 29 августа, в своей соцсети Truth Social. По его словам, речь идет примерно о пятой части нефтяных запасов Венесуэлы. Президент США подчеркнул, что сделка заключена при участии частных компаний и не потребует затрат со стороны американских налогоплательщиков, передает dw.com

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«Эта историческая сделка более чем удвоит американские запасы нефти, значительно расширит наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед», - написал Трамп. При этом подробностей о механизме соглашения он не привел.

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По словам президента США, в переговорах и подписании договоренности участвовали госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и временный президент Венесуэлы Делси Родригес. Сам Трамп представил соглашение как результат партнерства Вашингтона с частным бизнесом.

Переговоры между США и Венесуэлой продолжались последние несколько недель. Вашингтон добивался долгосрочного доступа американских компаний к ряду венесуэльских месторождений, чтобы обеспечить поставки добываемой там нефти в Соединенные Штаты.

При этом Венесуэла располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, но ее добыча значительно ниже потенциальных возможностей. Многолетняя нехватка инвестиций, проблемы с управлением отраслью и американские санкции ограничили производство примерно 1,25 млн баррелей в сутки.