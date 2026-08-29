Сильный пожар на болгарском курорте Созополь: туристов успели эвакуировать

Сильный пожар случился рано утром в субботу, 29 августа, в популярном болгарском курортном городе Созополь на побережье Черного моря. Огонь полностью уничтожил ресторан и перекинулся на расположенную рядом базу отдыха.

Из-за густого дыма пришлось срочно эвакуировать туристов. Пострадавших нет, сообщают болгарские телеканалы bTV, NOVA и BNT.

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Сигнал о пожаре в ресторане на улице Черно море, 1, в новой части Созополя поступил около 05:04. По предварительным данным полиции, возгорание началось из-за неисправного холодильника на кухне.

Огонь распространялся очень быстро. Ресторан выгорел полностью, и пламя перекинулось на деревянные конструкции расположенной поблизости базы отдыха Болгарского Красного Креста.

Сильное задымление возникло и возле соседних гостиниц и туристических объектов.

По данным пожарной службы, были эвакуированы около 20–25 человек

Большинство отдыхающих помог вывести персонал. В региональной пожарной службе Бургаса сообщили bTV, что из-за густого дыма существовала реальная угроза для людей.

Отдыхающих пожар застал во сне. Очевидцы рассказывали, что людей будили стуком в двери, а затем в гостинице включилась система оповещения с предупреждением на нескольких языках.

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Среди эвакуированных оказалась известная в Болгарии певица Нели Рангелова. По ее словам, около 05:30 ей позвонили знакомые и сообщили о пожаре, а спустя несколько минут в гостинице включилась сирена.

«Огонь был огромным, слышались хлопки. Началась паника. Дыма было очень, очень много», - рассказала она bTV. Туристы выбегали наружу, одни успевали взять вещи, другие покидали гостиницу без вещей.

Управляющий базой Болгарского Красного Креста Георги Кацардски рассказал, что, когда вошел в ресторан, увидел горящий холодильник. По его словам, находившиеся там люди пытались справиться с огнем самостоятельно и использовали около 20 огнетушителей, но остановить распространение пламени не смогли.

Окончательные выводы о причине пожара должны сделать специалисты.

На место прибыли три пожарных расчета. Из-за ветра и большого количества деревянных конструкций огонь быстро распространился на соседнее здание.

По данным BNT, в расположенной рядом туристической базе пострадали 20 комнат: восемь полностью выгорели, остальные получили частичные повреждения. Деревянный фасад базы Красного Креста также был уничтожен огнем.

Эвакуированных отдыхающих администрация намерена разместить в других объектах в Созополе. Спустя несколько часов после пожара территория оставалась оцепленной полицией, был ограничен и проход в сторону пляжа.

Главное - несмотря на масштаб пожара и то, что огонь и дым приблизились к помещениям, где спали люди, пострадавших нет.