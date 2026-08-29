Не терять надежды: истории людей, которым удалось спастись во время наводнения в Непале

После разрушительного наводнения в Непале тысячи семей продолжают ждать известий о близких. Многие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести, среди них - иностранные туристы.

Связь в пострадавших районах серьезно нарушена, дороги и мосты разрушены, некоторые населенные пункты остаются труднодоступными. Поэтому нельзя исключать, что часть тех, о ком пока нет сведений, находится в безопасности, но еще не смогла связаться с родными или попасть в официальные списки спасенных. Надежда всегда есть.

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Масштаб трагедии огромен, и поисковые работы продолжаются. Но одновременно появляются истории людей, которых находят живыми. Кто-то успел в последние секунды подняться по лестнице на склон горы, кого-то спасло дерево, кто-то провел ночь в лесу в ожидании вертолета. А 97-летнюю женщину удалось извлечь живой из-под обломков после четырехчасовой спасательной операции.

Эти истории не уменьшают горя тех, кто потерял близких, и не позволяют делать прогнозов о судьбе тех, кого еще ищут. Но они объясняют, почему семьи пропавших продолжают ждать и надеяться.

«Эта лестница нас спасла»

Одна из удивительных историй спасения произошла возле пограничного перехода между Непалом и Тибетом.

Болгарская туристка Сузана Алексиева вместе с группой находилась в автобусе, который стоял в очереди у пограничного пункта. В какой-то момент люди увидели приближающуюся массу воды, камней и пыли. Местные жители начали кричать туристам, чтобы те немедленно покидали автобус.

Когда дверь открылась, люди бросились наружу. И именно здесь им невероятно повезло - автобус остановился рядом с лестницей, ведущей вверх по склону.

Алексиева позднее рассказывала, что именно эта лестница их спасла. Группа из 13 человек успела подняться по ступеням, а затем стала уходить выше в горы, пока не оказалась в безопасности. Позже туристов эвакуировали вертолетом.

С высоты они увидели последствия катастрофы: поток разрушал находившиеся у реки дома, а их собственный автобус перевернуло.

После пережитого Алексиева сказала, что теперь 26 августа будет отмечать как свой второй день рождения.

Есть в этой истории еще одна важная деталь. Паспорт Алексиевой пропал на пограничном переходе, после чего Nepal Tourism Board внес болгарскую гражданку в число пропавших. Однако женщина была жива.

97-летнюю женщину четыре часа вытаскивали из-под завалов

Еще одна история спасения стала известна в субботу.

97-летнюю Гуну Майю Бохару обнаружили живой под обломками дома для пожилых людей, разрушенного во время наводнения.

Чтобы добраться до женщины, спасателям понадобилось около четырех часов. Для расчистки тяжелых завалов пришлось использовать экскаватор.

Когда спасателям наконец удалось освободить Гуну Майю, очевидцы сказали BBC Nepali, что она выглядела словно воин, вернувшийся победителем с поля боя.

97-летнюю женщину доставили в больницу. По последним данным, она жива и восстанавливается после пережитого.

Поток выбросил его на манговое дерево

24-летний непальский рабочий Бибек Кумал находился в Бидуре ниже по течению от наиболее пострадавшего района Расува. Он копал яму возле строящегося дома, когда услышал необычный шипящий звук.

Четверо коллег, находившихся наверху, закричали, чтобы он немедленно выбирался и бежал. Кумал успел выбраться, однако почти сразу его настиг поток воды, грязи и камней.

Мужчину подхватило и понесло вместе с обломками. Но в какой-то момент он оказался в ветвях мангового дерева и смог удержаться.

Позднее Кумал рассказал Reuters, что без этого дерева его, скорее всего, просто смыло бы потоком. Его нашли полицейские и доставили в Национальный травматологический центр в Катманду.

Восьмилетний мальчик убежал в лес и забрался на дерево

Особенно трогательная история произошла с восьмилетним Зоялом Гхале.

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Когда наводнение обрушилось на район Расува, мальчик находился в школе. Он вместе с другом побежал в ближайший лес и, спасаясь от воды, забрался на дерево.

Зоял получил перелом ноги и порезы на лице, однако выжил. На следующий день его эвакуировали вертолетом и доставили в больницу.

Тем временем его мать, 28-летняя Матти Майя Таманг, искала двух своих сыновей в убежищах и пунктах сбора выживших. Она проверяла один список за другим и нигде не находила их имен.

В какой-то момент женщина уже решила, что оба ребенка погибли. Но Зоял был жив.

Журналист Reuters встретила мальчика в больнице, одного, после чего удалось разыскать его семью. Через два дня после катастрофы мать и сын снова увидели друг друга.

Они спаслись в лесу и провели там всю ночь

Сотрудник таможни Раджу Будхатхоки находился в Тимуре, когда почувствовал, что все вокруг начинает дрожать.

Он выбежал и направился к полицейскому посту, но увидел, что сами полицейские уже бегут в безопасное место.

Будхатхоки начал подниматься вверх и добрался до леса примерно в 500 метрах выше. Оттуда он наблюдал, как находившиеся внизу дома один за другим исчезают под водой, грязью и обломками.

Похожим образом спасся другой таможенник - Пракаш Гаутам. Услышав страшный грохот, он бросился вверх по склону и вместе с другими людьми добрался до леса.

Но быстро эвакуировать группу не удалось. Людям пришлось провести в лесу всю ночь. Непальская армия сбрасывала им с вертолета еду, чтобы они могли продержаться до утра.

Только примерно в 10 часов следующего утра военный вертолет смог забрать выживших.

Его спасло само течение

Еще один выживший, Тулси Бахадур Бхандари, пытался убежать, когда к поселку приблизилась огромная масса воды и грязи.

Поток настиг мужчину и с огромной силой отбросил в сторону. Однако именно это, по его словам, спасло ему жизнь: вода выбросила его к склону горы, а не обратно в основной поток.

Позднее Бхандари говорил, что, если бы течение отбросило его в другую сторону, он, вероятно, не выжил бы.

Пока поиски продолжаются, остается надежда

Все эти истории не меняют масштаба катастрофы. Более того, поступающие из Непала цифры продолжают расти. По данным непальской полиции, опубликованным утром 29 августа, число погибших только в Непале достигло 626 человек.

Но есть и другая сторона происходящего. Пока поиски продолжаются и остаются районы без нормальной связи, родные пропавших продолжают ждать новостей. А каждая история человека, которого спустя часы или дни находят живым, дает им еще немного надежды.

О 33 латвийских гражданах сведений пока нет

Департамент туризма Непала на данный момент опубликовал информацию о 29 гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести после недавнего стихийного бедствия. В то же время среди опубликованных имен спасенных пока нет граждан Латвии, сообщили агентству LETA в МИД Латвии.

Поскольку в списке есть ошибки и в него включены не все лица, почетный консул Латвии в Непале находится в контакте с ответственными службами, чтобы добиться исправления и дополнения списка.

По информации внешнеполитической службы Латвии, в настоящее время нет информации о 33 латвийских подданных в пострадавшем от стихии регионе. МИД представил список этих 33 человек и передал Министерству иностранных дел Непала, он также направлен в Европейскую службу внешних связей и МИД Финляндии, поскольку у той есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае также представило список ответственным учреждениям.

Надеемся и верим, что люди спасутся.