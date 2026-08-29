Европарламент одобрил реформу, которая изменит правила авиаперелетов

Европейский парламент одобрил масштабную реформу правил для авиапассажиров, пересмотра которых в Европе ждали более десяти лет. Новые нормы должны сделать цены на билеты понятнее, защитить семьи от раздельной рассадки и расширить гарантии пассажиров при задержках и отменах рейсов.

Одно из главных изменений касается компенсаций за задержку. Если пассажир прибудет в пункт назначения более чем на три часа позже запланированного времени, размер выплаты составит от 250 до 600 евро - в зависимости от расстояния перелета. Именно этот пункт оказался самым спорным во время переговоров: страны ЕС первоначально предлагали увеличить порог задержки до четырех часов и сократить суммы компенсаций, пишет The Bulletin

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Для отмененных рейсов сохраняется право пассажира на полный возврат денег либо альтернативный маршрут. При этом на самых длинных направлениях авиакомпания сможет уменьшить компенсацию наполовину, если задержка прибытия окажется меньше четырех часов. Это стало компромиссом между интересами перевозчиков и пассажиров.

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Отдельные гарантии предусмотрены для семей с детьми. Авиакомпании должны будут предоставлять соседние места взрослым и детям младше 14 лет без необходимости доплачивать за выбор кресел. Новое правило призвано положить конец практике, когда бюджетные перевозчики рассаживали членов одной семьи отдельно, а затем предлагали заплатить за возможность сидеть рядом.

Бесплатные подходящие места также должны быть доступны пассажирам с ограниченными возможностями или проблемами с передвижением и беременным женщинам. Речь идет о местах, которые соответствуют их потребностям.

Изменится и отображение стоимости билетов. В базовую цену, которую пассажир видит при поиске, авиакомпании должны будут включать стоимость одной единицы ручной клади. Благодаря этому тарифы разных перевозчиков станет проще сравнивать. При этом возможность купить более дешевый билет без ручной клади сохранится.