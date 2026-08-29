Австрийскому альпинисту вернули рюкзак, который он потерял 63 года назад в Альпах

The Guardian

86-летнему австрийскому альпинисту вернули рюкзак и снаряжение, которые он потерял в Альпах в августе 1963 года. Об этом пишет The Guardian.

В июле на леднике Зульцтальфернер в австрийском Тироле турист обнаружил оттаявшее снаряжение. На высоте 2955 метров над уровнем моря лежали ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка 1950–1960-х годов. Найденные вещи передали полиции, которая смогла установить личность владельца. Им оказался 86-летний местный житель.

Читайте нас также Google News Facebook

В августе 1963 года он сорвался в расщелину во время перехода ледника с группой. Друзья вытащили его с помощью страховочной веревки, однако, чтобы облегчить им задачу, мужчине пришлось сбросить рюкзак.

Читайте

Со временем из-за таяния ледников, вызванного глобальным потеплением, вещи оказались на поверхности. Хозяин вещей, будучи уже в преклонном возрасте, не смог забрать их, поэтому найденные предметы передали его сыну.

За последние десятилетия таяние альпийских ледников обнажило множество исторических артефактов, следов древних экосистем и человеческих останков.

Например, в 2015 году на горе Скорлуццо у перевала Стельвио оттаяла целая казарма времен Первой мировой войны, где во время «Белой войны» жили итальянские солдаты.

Самой известной находкой стало мумифицированное тело охотника, которое в 1991 году обнаружили немецкие туристы в Эцтальских Альпах, на границе Италии и Австрии. Археологи установили, что «ледяному человеку Этци» около 5300 лет. Сейчас его покрытая татуировками мумия хранится в Археологическом музее Южного Тироля в Больцано.