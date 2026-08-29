Армия Непала спасла 350 человек из туннеля ГЭС после катастрофического затопления - ВИДЕО

Непальские военные спасли 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле гидроэнергетического комплекса в пострадавшем от катастрофического паводка районе Расува. Об успешной операции сообщило государственное Radio Nepal со ссылкой на армию страны.

Люди оказались отрезаны от внешнего мира после мощнейшего селевого потока, который утром 26 августа обрушился на север Непала. Тонны воды, грязи и камней прошли по долинам рек Бхоте-Коши и Тришули, разрушая дороги, мосты, населенные пункты и гидроэнергетические объекты.

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По данным армии, операция по спасению людей из туннеля проходила в крайне сложных условиях - из-за плохой погоды, высокого уровня воды, толстого слоя грязи и поврежденной инфраструктуры.

Спасательной группой руководил военнослужащий Бхактаджан Баснет из подразделения армии в Тришули. Военные работали практически непрерывно.

Опубликованные кадры показывают, насколько сложной была операция. Военные спускались с вертолета, пробирались по покрытым грязью склонам и работали возле заваленных входов в подземные сооружения. На других кадрах спасатели помогают выбраться людям, покрытым с головы до ног густой грязью.

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Некоторые люди провели в туннелях больше суток

AFP приводит рассказ одного из спасенных рабочих - Будды Таманга. По его словам, именно нахождение внутри туннеля в момент прихода огромной волны помогло ему выжить.

Мужчина провел в изоляции более суток, прежде чем сумел выбраться и получить помощь. По его словам, сотрудники, находившиеся с другой стороны объекта, были смыты потоком.

Другой эвакуированный рабочий, Дев Шрестха, рассказал AFP, что на его объекте находились не менее 400 работников. После спасения он говорил, что судьба многих его коллег оставалась неизвестной.

Армия использовала для операции два вертолета. Представитель непальских вооруженных сил Раджа Рам Баснет объяснял AFP, что спасателям было трудно даже определить расположение некоторых входов в туннели - настолько сильно паводок изменил местность и завалил сооружения грязью и обломками.

Сотни работников ГЭС остаются без связи

Катастрофа затронула не один гидроэнергетический объект. 29 августа Kathmandu Post сообщила со ссылкой на исполняющего обязанности управляющего директора Nepal Electricity Authority, что спасатели пытаются добраться до людей на нескольких ГЭС в коридоре реки Тришули.

По его данным, более 200 работников нескольких объектов оставались без связи. Часть людей, как предполагается, находится под землей.

Масштабы проблемы могут быть еще больше. По данным Ассоциации независимых производителей электроэнергии Непала (IPPAN), опубликованным 29 августа, 537 работников девяти гидроэнергетических проектов оставались без связи.

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Особенно сложная ситуация сложилась на 216-мегаваттной Upper Trishuli-1: по данным IPPAN, 254 человека там удалось спасти, однако около 300 человек предположительно все еще могли находиться в туннеле. Поиски продолжаются.

Для подобных операций Непал запросил иностранную техническую помощь. В частности, к спасателям присоединилась группа из шести китайских специалистов, которая прибыла в район Тришули на вертолете. Вместе с непальской армией эксперты должны оценивать состояние туннелей и возможность дальнейшего проникновения внутрь.

29 августа армия Непала сообщила о спасении еще 208 человек из туннеля Trishuli-III.

Среди них - 43 иностранца: 38 граждан Китая и пять граждан Индии. Для поиска выхода из туннеля спасатели использовали в том числе буровое оборудование.

Число жертв продолжает расти

Масштаб катастрофы продолжает увеличиваться по мере того, как спасатели добираются до пострадавших районов.

По последним данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий Непала (NDRRMA) на 10:00 29 августа, в результате катастрофического паводка погибли 626 человек.

Еще 2426 человек остаются без связи, их местонахождение пока неизвестно

При этом спасателям уже удалось эвакуировать и вывести в безопасные места 4451 человека. Еще 101 пострадавший находится на лечении в больницах.

В поисково-спасательной операции задействованы 15 224 сотрудника силовых структур. Поиски продолжаются в нескольких районах северного и центрального Непала.

Власти предупреждают, что данные еще могут меняться: спасательные группы продолжают добираться до отрезанных населенных пунктов и искать людей, с которыми после катастрофы не удалось установить связь

Среди тех, с кем пока нет связи, особенно много работников энергетических объектов: NDRRMA насчитывает 933 сотрудника гидроэнергетических проектов.

Предварительно причиной катастрофы, по имеющимся данным, стал масштабный обвал ледника и горной породы, который породил мощный поток воды, камней и грязи, считает МИД Непала. Окончательную причину непальские власти, однако, пока считают не установленной полностью.