А теперь - Луна! Трамп не возражает, чтобы его именем назвали что-нибудь на спутнике Земли

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против появления на Луне объекта, названного в его честь. Об этом он сказал в пятницу, 28 августа, во время посещения Космического центра NASA в Хьюстоне, где чествовали экипаж миссии Artemis II.

Поводом для неожиданного заявления стала трогательная история, связанная с командиром Artemis II Ридом Вайсманом.

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Во время апрельского облета Луны экипаж предложил дать одному из ранее безымянных лунных кратеров имя Carroll - в память о жене Вайсмана Кэролл Тейлор Вайсман, которая умерла от рака в 2020 году в возрасте 46 лет. У супругов две дочери - Кэти и Элли.

Рассказывая об этом на церемонии, Трамп отметил, что Кэролл, о которой он слышал как о замечательной женщине, теперь не будет забыта.

А затем президент США добавил:

«Хотелось бы, чтобы что-нибудь подобное назвали в мою честь, Рид»

После этого Трамп пошутил, что, вероятно, ему придется получить разрешение губернатора.

Судя по контексту и реакции присутствующих, это была именно шутливая реплика президента.

При этом Carroll - пока не официальное название лунного кратера, а имя, предложенное астронавтами. Официальные названия объектов на Луне утверждает Международный астрономический союз.

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В Космическом центре Джонсона президент вручил участникам Artemis II Congressional Space Medal of Honor - Космическую медаль Почета Конгресса, высшую американскую награду за достижения в космосе.

В состав экипажа входят астронавты NASA Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. В апреле они совершили десятидневный пилотируемый облет Луны.

В тот же день Трамп подписал указ, запускающий процесс создания в США Space Academy - Космической академии. Предполагается, что она будет готовить новое поколение астронавтов, инженеров, ученых, специалистов NASA и Космических сил США.

Президентская комиссия во главе с администратором NASA Джаредом Айзекманом должна в течение 120 дней представить предложения о ее структуре, местонахождении, финансировании, требованиях к студентам и необходимых законодательных изменениях.

Шутка о Луне прозвучала всего через день после очередного громкого переименования.

27 августа Трамп подписал указ, предписывающий американским федеральным ведомствам называть озеро Онтарио Lake America - «озером Америка». В течение 30 дней новое название должно быть внесено в американскую федеральную систему географических названий. На Канаду это решение, разумеется, не распространяется.

Канадские власти новое название признавать отказались. Премьер-министр Марк Карни напомнил о гораздо более древних корнях названия Ontario. Против решения выступили и представители коренных народов.

Ранее при Трампе американские федеральные власти переименовали Мексиканский залив в Gulf of America - «Американский залив».

Причем после решения об озере Онтарио президент пошутил, что теперь у США есть залив и озеро и остается только океан - возможно, стоит подумать о переименовании Атлантического или Тихого, а то и обоих.