Во Франции автомобиль намеренно въехал в группу людей у вокзала: есть жертвы

Во французском городе Кан автомобиль намеренно въехал в группу людей возле железнодорожного вокзала. Один человек погиб, еще десять получили травмы, семеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель после наезда скрылся, но позднее был задержан.

Как сообщает AFP со ссылкой на местные власти, трагедия произошла вечером 26 августа в районе железнодорожного вокзала Кана в Нормандии.

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По словам префекта департамента Кальвадос Давида Клавьера, автомобиль преднамеренно въехал в находившихся на улице пешеходов. Один человек погиб. Семь пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии, еще трое получили менее тяжелые травмы.

По предварительным данным полиции, произошедшему предшествовала драка. Обстоятельства конфликта пока устанавливаются.

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После наезда водитель уехал с места происшествия. Позднее его задержали в Уистреаме, примерно в 20 километрах от Кана.

26-летний подозреваемый ранее был известен полиции в связи с нарушениями правил дорожного движения.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Кана заявила, что на данном этапе расследования террористический мотив не рассматривается как основная версия, однако следственные действия только начались. Возбуждено дело в связи с убийством и умышленным насилием при отягчающих обстоятельствах.