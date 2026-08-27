В здании МИД Литвы произошел пожар: сотрудников эвакуировали, версия поджога исключена

Утром в четверг, 27 августа, в здании Министерства иностранных дел Литвы в центре Вильнюса произошел пожар. Сотрудников эвакуировали, пострадавших нет, а причиненный огнем ущерб оценивается как минимальный.

Как сообщает литовское общественное вещание LRT, дым был обнаружен в вентиляционной шахте здания. На место прибыли пожарные, полиция и бригада скорой медицинской помощи.

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После срабатывания пожарной сигнализации сотрудников МИД вывели из здания.

«Версия умышленного поджога исключена. Будет проведена тщательная экспертиза пожара», - сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы агентству BNS.

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В ведомстве подчеркнули, что никто не пострадал, а ущерб от пожара оказался минимальным.

Работа Министерства иностранных дел уже возобновлена. Однако сотрудникам, рабочие места которых находятся в одном из корпусов здания, в четверг рекомендовали работать удаленно.

Причину возгорания предстоит установить в ходе экспертизы.