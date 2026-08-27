В США объявили дату суда над обвиняемыми в организации терактов 11 сентября

New York Post

Судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в организации терактов 11 сентября 2001 года начнется 5 июня 2028 года, сообщает New York Post. Решение было вынесено всего за две недели до 25-й годовщины потрясшей мир трагедии, в результате которой погибло почти 3000 человек.

Помимо 61-летнего Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором атак, перед военным судом предстанут Валид бин Атташ, Мустафа аль-Хавсави и Аммар аль-Балучи. Дату начала процесса назначил военный судья Майкл Шрам.

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Все четверо находятся под стражей на базе Гуантанамо с 2003 года.

Обвинение просило начать слушания в январе 2027 года, однако судья отклонил это ходатайство. Ему необходимо время для рассмотрения нескольких досудебных вопросов. Дело неоднократно откладывалось из-за юридических споров, в частности вокруг допустимости признаний, полученных следствием с применением пыток.

Семьи жертв возмущены тем, что правосудие до сих пор не восторжествовало, и некоторые родственники заявили изданию The Post в среду, что надеются на сохранение в силе назначенной на более позднюю дату судебного разбирательства.

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«Мы добиваемся назначения даты судебного разбирательства уже 20 лет. Надеюсь, на этот раз все будет по-настоящему», - говорит отставной офицер полиции Нью-Йорка Джим Смит, чья жена Мойра Смит погибла, оказывая помощь пострадавшим от терактов.

Отставной лейтенант Джон Райан, командовавший спасательно-поисковой группой 11 сентября и в последующие месяцы, сказал: «Я рад, что они наконец-то определили дату, но два года могут показаться целой жизнью для некоторых пожилых родственников жертв, погибших в тот день».

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий - в здание Пентагона, а четвертый разбился в штате Пенсильвания после того, как пассажиры попытались вернуть контроль над самолетом.

В результате терактов погибли 2977 человек. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида»