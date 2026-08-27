В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты

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Из музея города Вильена (MUVI) в испанской провинции Аликанте похитили значительную часть знаменитого клада бронзового века Tesoro de Villena. Преступникам потребовалось менее четырех минут, чтобы проникнуть в музей и скрыться с награбленным, сообщает El País.

Преступление расследуют полиция Вильены и Гражданская гвардия Испании. Первые признаки указывают на то, что нападение было скоординированным и заранее спланированным профессионалами.

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Ограбление началось с отвлекающего маневра. В 5:16 утра сработала сигнализация в спортивном комплексе на окраине города. Силы безопасности направились туда, а через четыре минуты, около 5:20, сработала сигнализация в Музее Вильены. Когда полицейские прибыли в 5:24, преступники уже скрылись.

Сначала грабители пытались попасть в музей через главный вход, но не смогли. После этого они проникли внутрь через окна с боковой стороны здания, которые были оборудованы системами безопасности и защищены. По словам источников, способ проникновения свидетельствует о том, что преступники не были любителями.

Клад Вильены состоит из 59 предметов из золота, серебра, железа и янтаря, датируемых примерно 1250 годом до нашей эры. Его случайно обнаружили в 1963 году. Клад считается одним из наиболее значимых комплексов изделий бронзового века на Пиренейском полуострове.

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Преступники похитили все золотые предметы клада. На месте остались серебряные сосуды, один браслет и несколько частей жезла правителя бронзового века. Также похищены три из четырех корон Девы Марии и Младенца, которые хранились в музее. Четвертая корона осталась на месте - предположительно, ее преступники уронили, когда спешили покинуть музей.

При этом другой клад - 35 золотых предметов той же эпохи, известный как малый клад Кабесо-Редондо, - не пострадал.

Клад Вильены считается крупнейшим комплексом золотых изделий бронзового века в Испании и вторым по значимости в Европе. В его составе есть сосуды, чаши и украшения из драгоценных металлов, включая железо. Недавнее исследование Высшего совета по научным исследованиям Испании установило, что железо в двух предметах клада - браслете и застежке - имеет метеоритное происхождение.

Историческая и материальная ценность коллекции оценивается как неисчислимая (только стоимость металла - более 1,5 млн евро).

По данным El País, это уже третье похожее ограбление испанского музея за последние четыре месяца. Однако представители властей пока не связывают эти преступления между собой.