27 августа 2026, 16:05 Наталья Гудемчук

В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты

В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты
euronews

Из музея города Вильена (MUVI) в испанской провинции Аликанте похитили значительную часть знаменитого клада бронзового века Tesoro de Villena. Преступникам потребовалось менее четырех минут, чтобы проникнуть в музей и скрыться с награбленным, сообщает El País.

Преступление расследуют полиция Вильены и Гражданская гвардия Испании. Первые признаки указывают на то, что нападение было скоординированным и заранее спланированным профессионалами.

Читайте нас также

Ограбление началось с отвлекающего маневра. В 5:16 утра сработала сигнализация в спортивном комплексе на окраине города. Силы безопасности направились туда, а через четыре минуты, около 5:20, сработала сигнализация в Музее Вильены. Когда полицейские прибыли в 5:24, преступники уже скрылись.

Сначала грабители пытались попасть в музей через главный вход, но не смогли. После этого они проникли внутрь через окна с боковой стороны здания, которые были оборудованы системами безопасности и защищены. По словам источников, способ проникновения свидетельствует о том, что преступники не были любителями.

Клад Вильены состоит из 59 предметов из золота, серебра, железа и янтаря, датируемых примерно 1250 годом до нашей эры. Его случайно обнаружили в 1963 году. Клад считается одним из наиболее значимых комплексов изделий бронзового века на Пиренейском полуострове.

Читайте Mixer
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты

Можно ли кошке лежать на солнце: где заканчивается удовольствие и…
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты

Йогурт, горчица и немного специй: как приготовить курицу, которую хочется…
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты

Выберите дорожный знак - и узнайте, куда вам сейчас действительно стоит…
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты

Им мало обычного гороскопа: 4 знака, которые ищут в астрологии ответы на…

Преступники похитили все золотые предметы клада. На месте остались серебряные сосуды, один браслет и несколько частей жезла правителя бронзового века. Также похищены три из четырех корон Девы Марии и Младенца, которые хранились в музее. Четвертая корона осталась на месте - предположительно, ее преступники уронили, когда спешили покинуть музей.

При этом другой клад - 35 золотых предметов той же эпохи, известный как малый клад Кабесо-Редондо, - не пострадал.

Клад Вильены считается крупнейшим комплексом золотых изделий бронзового века в Испании и вторым по значимости в Европе. В его составе есть сосуды, чаши и украшения из драгоценных металлов, включая железо. Недавнее исследование Высшего совета по научным исследованиям Испании установило, что железо в двух предметах клада - браслете и застежке - имеет метеоритное происхождение.

Историческая и материальная ценность коллекции оценивается как неисчислимая (только стоимость металла - более 1,5 млн евро).

По данным El País, это уже третье похожее ограбление испанского музея за последние четыре месяца. Однако представители властей пока не связывают эти преступления между собой.

В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты

Йогурт, горчица и немного специй: как приготовить курицу, которую хочется…
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты

Выберите дорожный знак - и узнайте, куда вам сейчас действительно стоит…

В мире

Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце
27 августа, 16:05
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты
27 августа, 14:35
В США объявили дату суда над обвиняемыми в организации терактов 11 сентября
Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце
27 августа, 11:58 11:58
От Чаплина до «Психо»: 100-летний режиссер Мел Брукс назвал 20 своих любимых фильмов
Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце
27 августа, 10:59 10:59
В здании МИД Литвы произошел пожар: сотрудников эвакуировали, версия поджога исключена
Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце
27 августа, 10:27 10:27
Во Франции автомобиль намеренно въехал в группу людей у вокзала: есть жертвы
Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце
27 августа, 09:28 09:28
Гильотина в кузове пикапа: у Капитолия в Вашингтоне задержали мужчину из Калифорнии
Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце
ВИДЕО
27 августа, 07:59 07:59
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце
26 августа, 21:10 21:10
В Китае начальник заставил сотрудницу сделать 200 приседаний за невыполненный план - девушка попала в больницу
Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце
26 августа, 20:10 20:10
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце
26 августа, 19:00 19:00
Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США
Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце
26 августа, 18:05 18:05
Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце

Латвия

Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек
27 августа, 15:40
Рига готовится к новому учебному году: рост числа старшеклассников, 23 млн евро на ремонты и усиленные меры безопасности
27 августа, 15:00
Lux Express продолжит рейсы в Клайпеду после окончания летнего сезона - автобусы из Риги и Лиепаи будут ходить до конца октября
Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек
27 августа, 14:02 14:02
После наводнения в Непале пропавшими без вести числятся шесть граждан Латвии - новые данные МИД
Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек
27 августа, 13:40 13:40
В Риге открыли пункты сбора поваленных штормом деревьев: что нужно знать
Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек
27 августа, 12:35 12:35
Торговые сети подсчитывают ущерб после шторма: десятки тонн продуктов пришлось утилизировать
Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек
27 августа, 11:27 11:27
Меньше только в Болгарии: минимальная зарплата в Латвии - вторая с конца в ЕС
Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек
27 августа, 09:57 09:57
Как минимум, 15 путешественников из Латвии пропали без вести в Непале
Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек
27 августа, 08:58 08:58
Первоклассники Латвии 1 сентября получат особый «паспорт»: что в нем написано
Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек
27 августа, 08:27 08:27
Четыре дня после шторма: около 6800 клиентов в Латвии все еще остаются без электричества
Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек
26 августа, 20:35 20:35
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек
26 августа, 17:05 17:05
Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек

ЧП

В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом
26 августа, 13:29
При пожаре в больнице Пакистана погибли 14 новорожденных
В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом
24 августа, 10:58
После сильнейшей бури без электричества остаются 87 тысяч потребителей
В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом
23 августа, 20:45
В некоторых районах Латвии объявлено желтое предупреждение о наводнениях в пойменных зонах рек
23 августа, 13:15
Шторм ударил по мобильной связи: где в Латвии возникли перебои с интернетом и звонками
23 августа, 10:43
«Так теперь выглядит наш двор»: жители Латвии показывают последствия мощного шторма - фото и видео
23 августа, 09:00
Шторм ударил по всей Латвии: 277 тысяч домов без света, есть погибший
22 августа, 14:59
Экс-чемпион мира по боксу Золани Тете застрелен в Южной Африке возле своего дома
21 августа, 13:30
В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом

Бизнес

Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном

Культура

В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты
27 августа, 16:05
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты
27 августа, 13:05
Умерла мировая звезда современного искусства Яёи Кусама, прославившаяся фирменными узорами в горошек
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты
27 августа, 11:58
От Чаплина до «Психо»: 100-летний режиссер Мел Брукс назвал 20 своих любимых фильмов
26 августа, 19:30
Умер легендарный британский актер Тим Карри - звезда «Оно» и «Один дома 2»
26 августа, 17:34
Ушел из жизни Петер Надаш - классик венгерской литературы и многократный номинант на Нобелевскую премию
26 августа, 14:58
«Ежиный фестиваль» возвращается: 29 августа в Риге пройдет Ezīšfests
25 августа, 21:45
Умерла легендарная певица Долли Партон, автор Jolene и I Will Always Love You.
25 августа, 16:31
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Mixer

Не только для пляжа: как носить модную авоську осенью 2026 года
27 августа, 16:19
Можно ли кошке лежать на солнце: где заканчивается удовольствие и начинается опасность
Не только для пляжа: как носить модную авоську осенью 2026 года
27 августа, 15:19
Йогурт, горчица и немного специй: как приготовить курицу, которую хочется повторить
Не только для пляжа: как носить модную авоську осенью 2026 года
27 августа, 14:58
Выберите дорожный знак - и узнайте, куда вам сейчас действительно стоит двигаться
27 августа, 14:18
Им мало обычного гороскопа: 4 знака, которые ищут в астрологии ответы на сложные вопросы
27 августа, 13:38
Почему деньги так и не задерживаются: 7 способов перехитрить собственный мозг
27 августа, 12:59
Гороскоп на 28 августа по картам Таро: Тельцу - укреплять финансовую опору, Скорпиону - наконец увидеть ясный ответ
27 августа, 12:40
Деревянный Пёс собирает своих: 4 знака, которым 28 августа принесёт поддержку и удачные совпадения
27 августа, 12:15
Не только для пляжа: как носить модную авоську осенью 2026 года

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
24 августа, 19:58
Король Нидерландов впервые вышел на подиум «Формулы-1»
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
24 августа, 18:02
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
ВИДЕО
24 августа, 17:27
Теперь без хвоста: Эрлинг Холанд постригся почти под ноль
23 августа, 19:27
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен разбил машину на первом круге
23 августа, 11:16
Суперкубок Германии: «Бавария» обыграла «Боруссию»
22 августа, 12:58
Европа и Северная Америка могут создать единую Лигу наций
21 августа, 20:57
Суд по делу о смерти Марадоны приостановлен: эксперты по ошибке изучали медкарты его отца
21 августа, 19:57
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас