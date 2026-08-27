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Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести

Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести

Число жертв разрушительного наводнения в районе границы Непала и Тибета выросло как минимум до 165 человек. В Непале обнаружены тела 157 погибших, еще три человека погибли на китайской стороне границы.

Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести, среди них - иностранные туристы.

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Как сообщает Associated Press, полиция Непала вечером 26 августа подтвердила обнаружение 157 тел. Китайские власти также сообщили как минимум о трех погибших и 558 пропавших без вести в тибетском уезде Гьиронг, среди которых 260 иностранцев.

Масштаб бедствия оказался значительно серьезнее, чем предполагалось в первые часы. Поисковые работы продолжаются, поэтому число жертв может увеличиться.

Reuters сообщаил, что в Непале и китайском Тибете в совокупности пропавшими считаются почти 1500 человек, в том числе не менее 800 иностранцев.

Среди иностранцев числятся пропавшими 133 гражданина Индии, 47 американцев, 34 австралийца, 33 британца и 24 канадца. Также в списке есть граждане Малайзии, Южной Африки, Сингапура, Новой Зеландии, Японии, Германии, Франции, Испании и других стран.

Многие индийские туристы направлялись через Непал к священной горе Кайлаш и озеру Мансаровар в Тибете

Туристическое ведомство продолжает сверять списки с туроператорами и властями, поэтому отсутствие связи еще не означает, что все эти люди непосредственно пострадали при наводнении.

Отдельно власти сообщают о пропавших сотрудниках гидроэнергетических объектов.

Катастрофа произошла утром 26 августа. Около 9 часов вода в реке Бхотекоши резко поднялась и мощным потоком устремилась по горным долинам.

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Стихия затронула прежде всего районы Расува, Нувакот и Дхадинг. Вода и грязь сметали дома, автомобили, дороги и объекты гидроэнергетики. По последним данным от kathmandupost.com:

  • 19 автомобильных мостов смыты или разрушены;
  • повреждено или смыто около 40 км дорог и автомагистралей;
  • разрушены или серьезно повреждены 9 гидроэлектростанций;
  • по данным Nepal Electricity Authority, в целом стихия затронула 11 гидроэнергетических проектов и одну солнечную электростанцию; из-за аварий от национальной энергосистемы было отключено 431,1 МВт мощности;
  • поток смыл четыре автоматические гидрологические станции;
  • повреждены девять отделений коммерческих банков.

не менее 19 мостов и около 40 километров дорог.

Спасательная операция продолжались и ночью. Работы осложняют разрушенные дороги, поврежденные мосты, горный рельеф и проблемы со связью.

В первые часы после катастрофы министр иностранных дел Непала Шишир Кханал заявил, что наводнение могло быть связано с землетрясением магнитудой 4,4, которое вызвало оползень и перекрыло реку.

Однако позднее геологическая служба США (USGS) заявила, что ее новый анализ не обнаружил землетрясения перед наводнением. Сейсмический сигнал, первоначально принятый за землетрясение, мог быть связан непосредственно с огромной лавиной.

По предварительному анализу непальских специалистов, причиной катастрофы стала масштабная лавина льда и горных пород, которая обрушилась в верховьях реки и вызвала внезапный выброс огромного объема воды, грязи и обломков.

Евросоюз активировал систему спутникового наблюдения Copernicus для составления карт пострадавших районов и помощи спасательным службам. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить Непалу дополнительную помощь.

Непальские власти также обратились за содействием к Индии и Китаю. В поисково-спасательной операции участвуют армия, полиция и авиация.

На китайской стороне председатель КНР Си Цзиньпин распорядился мобилизовать ресурсы для поиска пропавших, эвакуации жителей и оказания помощи пострадавшим.

По данным МИД Латвии, информации о пострадавших жителях Латвии не было, сообщило Латвийское телевидение. До настоящего времени никто из латвийских гражданобращался за консульской помощью в связи с наводнением.

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