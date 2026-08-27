«Правила игры изменились»: фон дер Ляйен предупредила о новой реальности для экономики ЕС

Европейская экономика больше не может рассчитывать на ряд условий, которые десятилетиями помогали ей расти. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 27 августа на конференции французских предпринимателей La Rencontre des Entrepreneurs de France в Париже.

По ее словам, привычные правила мировой экономики изменились, а европейским компаниям приходится одновременно сталкиваться с дорогой энергией, международной конкуренцией и растущими издержками.

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«Долгое время европейская экономическая модель основывалась на нескольких ясных предпосылках: дешевой импортной энергии, открытой мировой торговле, расширяющемся доступе к китайскому рынку, американской стратегической защите и западном технологическом прогрессе. Эти условия исчезли», - заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что теперь Европе приходится искать новую модель роста, основанную прежде всего на инвестициях, инновациях, производительности и укреплении собственного промышленного потенциала.

ЕС намерен сокращать бюрократию

Одной из проблем европейского бизнеса глава Еврокомиссии назвала сложность регулирования.

Еврокомиссия поставила цель к 2029 году сократить административную нагрузку как минимум на 25% для всех предприятий и на 35% для малого и среднего бизнеса.

По оценке Еврокомиссии, выполнение этой программы позволит сократить ежегодные административные расходы компаний примерно на €37,5 млрд.

В Брюсселе уже готовят серии так называемых omnibus-пакетов, которые одновременно упрощают несколько связанных законодательных актов, сокращают отчетность и должны ускорить получение разрешений.

Китай остается партнером, но торговый дисбаланс растет

Отдельную часть выступления фон дер Ляйен посвятила отношениям с Китаем.

По ее словам, Пекин остается важнейшим экономическим партнером Европы, поэтому стратегия ЕС заключается в снижении рисков, а не в разрыве связей.

Однако Евросоюз обеспокоен растущим торговым дисбалансом.

«Некоторые китайские компании получают до восьми раз больше субсидий, чем сопоставимые предприятия в странах ОЭСР», - отметила глава Еврокомиссии.

По приведенным ею данным, импорт китайской продукции в ЕС вырос примерно на 45% за последние пять лет, тогда как европейский экспорт в Китай сокращается.

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Торговый дефицит ЕС с КНР приблизился к €1 млрд в день, а с начала 2026 года увеличился еще примерно на 10%.

Кроме того, впервые все страны Евросоюза имеют торговый дефицит с Китаем.

По некоторым оценкам, более половины европейской промышленности сейчас в той или иной степени сталкивается с конкуренцией со стороны китайских производителей.

Европа остается зависимой от китайского сырья

Еще одной уязвимостью остаются цепочки поставок.

По словам фон дер Ляйен, зависимость ЕС от Китая превышает 80% по многим видам критически важного сырья и достигает 90% по отдельным редкоземельным элементам.

«Мы увидели, что такие зависимости могут использоваться как средство давления», - сказала председатель Еврокомиссии.

Поэтому ЕС намерен активнее защищать отрасли, имеющие значение для экономической безопасности Европы. Среди них - критическое сырье, аккумуляторы, полупроводники, облачные технологии, данные и другие чувствительные технологии.

Энергия остается одной из главных проблем

Фон дер Ляйен также назвала стоимость энергии одним из основных факторов, ограничивающих конкурентоспособность европейской экономики.

По ее словам, цены на энергию в Европе по-прежнему примерно в два-три раза выше, чем в США или Китае, а более половины используемой энергии приходится на импортируемое ископаемое топливо.

Выход Еврокомиссия видит в наращивании собственного производства низкоуглеродной энергии.

Сейчас более 70% электроэнергии в ЕС уже производится из низкоуглеродных источников - прежде всего возобновляемой и атомной энергетики.

Однако электричество пока составляет лишь около четверти конечного энергопотребления Европы. Поэтому Брюссель намерен ускорять электрификацию промышленности, транспорта и зданий.

Главный посыл выступления фон дер Ляйен сводился к тому, что прежние внешние условия, обеспечивавшие европейской экономике относительно комфортное развитие, больше нельзя считать гарантированными. ЕС придется сокращать зависимость от импорта, упрощать правила для бизнеса и одновременно укреплять собственную промышленную и технологическую базу.