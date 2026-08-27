27 августа 2026, 20:02

«Правила игры изменились»: фон дер Ляйен предупредила о новой реальности для экономики ЕС

«Правила игры изменились»: фон дер Ляйен предупредила о новой реальности для экономики ЕС

Европейская экономика больше не может рассчитывать на ряд условий, которые десятилетиями помогали ей расти. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 27 августа на конференции французских предпринимателей La Rencontre des Entrepreneurs de France в Париже.

По ее словам, привычные правила мировой экономики изменились, а европейским компаниям приходится одновременно сталкиваться с дорогой энергией, международной конкуренцией и растущими издержками.

Читайте нас также

«Долгое время европейская экономическая модель основывалась на нескольких ясных предпосылках: дешевой импортной энергии, открытой мировой торговле, расширяющемся доступе к китайскому рынку, американской стратегической защите и западном технологическом прогрессе. Эти условия исчезли», - заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что теперь Европе приходится искать новую модель роста, основанную прежде всего на инвестициях, инновациях, производительности и укреплении собственного промышленного потенциала.

ЕС намерен сокращать бюрократию

Одной из проблем европейского бизнеса глава Еврокомиссии назвала сложность регулирования.

Еврокомиссия поставила цель к 2029 году сократить административную нагрузку как минимум на 25% для всех предприятий и на 35% для малого и среднего бизнеса.

По оценке Еврокомиссии, выполнение этой программы позволит сократить ежегодные административные расходы компаний примерно на €37,5 млрд.

В Брюсселе уже готовят серии так называемых omnibus-пакетов, которые одновременно упрощают несколько связанных законодательных актов, сокращают отчетность и должны ускорить получение разрешений.

Китай остается партнером, но торговый дисбаланс растет

Отдельную часть выступления фон дер Ляйен посвятила отношениям с Китаем.

По ее словам, Пекин остается важнейшим экономическим партнером Европы, поэтому стратегия ЕС заключается в снижении рисков, а не в разрыве связей.

Однако Евросоюз обеспокоен растущим торговым дисбалансом.

«Некоторые китайские компании получают до восьми раз больше субсидий, чем сопоставимые предприятия в странах ОЭСР», - отметила глава Еврокомиссии.

По приведенным ею данным, импорт китайской продукции в ЕС вырос примерно на 45% за последние пять лет, тогда как европейский экспорт в Китай сокращается.

Читайте Mixer
«Правила игры изменились»: фон дер Ляйен предупредила о новой реальности для экономики ЕС

Юмор за день и мощная просадка
«Правила игры изменились»: фон дер Ляйен предупредила о новой реальности для экономики ЕС

Весы, Стрельцы, Девы и Львы в гороскопе на пятницу 28 августа
«Правила игры изменились»: фон дер Ляйен предупредила о новой реальности для экономики ЕС

Факты, опыт или интуиция? Выберите компас и узнайте свой главный ориентир
«Правила игры изменились»: фон дер Ляйен предупредила о новой реальности для экономики ЕС

Можно ли кошке лежать на солнце: где заканчивается удовольствие и…

Торговый дефицит ЕС с КНР приблизился к €1 млрд в день, а с начала 2026 года увеличился еще примерно на 10%.

Кроме того, впервые все страны Евросоюза имеют торговый дефицит с Китаем.

По некоторым оценкам, более половины европейской промышленности сейчас в той или иной степени сталкивается с конкуренцией со стороны китайских производителей.

Европа остается зависимой от китайского сырья

Еще одной уязвимостью остаются цепочки поставок.

По словам фон дер Ляйен, зависимость ЕС от Китая превышает 80% по многим видам критически важного сырья и достигает 90% по отдельным редкоземельным элементам.

«Мы увидели, что такие зависимости могут использоваться как средство давления», - сказала председатель Еврокомиссии.

Поэтому ЕС намерен активнее защищать отрасли, имеющие значение для экономической безопасности Европы. Среди них - критическое сырье, аккумуляторы, полупроводники, облачные технологии, данные и другие чувствительные технологии.

Энергия остается одной из главных проблем

Фон дер Ляйен также назвала стоимость энергии одним из основных факторов, ограничивающих конкурентоспособность европейской экономики.

По ее словам, цены на энергию в Европе по-прежнему примерно в два-три раза выше, чем в США или Китае, а более половины используемой энергии приходится на импортируемое ископаемое топливо.

Выход Еврокомиссия видит в наращивании собственного производства низкоуглеродной энергии.

Сейчас более 70% электроэнергии в ЕС уже производится из низкоуглеродных источников - прежде всего возобновляемой и атомной энергетики.

Однако электричество пока составляет лишь около четверти конечного энергопотребления Европы. Поэтому Брюссель намерен ускорять электрификацию промышленности, транспорта и зданий.

Главный посыл выступления фон дер Ляйен сводился к тому, что прежние внешние условия, обеспечивавшие европейской экономике относительно комфортное развитие, больше нельзя считать гарантированными. ЕС придется сокращать зависимость от импорта, упрощать правила для бизнеса и одновременно укреплять собственную промышленную и технологическую базу.

«Правила игры изменились»: фон дер Ляйен предупредила о новой реальности для экономики ЕС

Лунное затмение 28 августа: почти вся Луна исчезнет в тени Земли
«Правила игры изменились»: фон дер Ляйен предупредила о новой реальности для экономики ЕС

Юмор за день и мощная просадка

В мире

Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
27 августа, 20:02
«Правила игры изменились»: фон дер Ляйен предупредила о новой реальности для экономики ЕС
27 августа, 19:00
До +46°C и ночи без прохлады: Италию накрывает самая сильная жара этого лета
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
27 августа, 17:34 17:34
Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
27 августа, 17:00 17:00
«Мастер побегов» пойман в Испании: заключенный четыре раза сбегал из тюрем
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
27 августа, 16:05 16:05
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
27 августа, 14:35 14:35
В США объявили дату суда над обвиняемыми в организации терактов 11 сентября
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
27 августа, 11:58 11:58
От Чаплина до «Психо»: 100-летний режиссер Мел Брукс назвал 20 своих любимых фильмов
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
27 августа, 10:59 10:59
В здании МИД Литвы произошел пожар: сотрудников эвакуировали, версия поджога исключена
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
27 августа, 10:27 10:27
Во Франции автомобиль намеренно въехал в группу людей у вокзала: есть жертвы
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
27 августа, 09:28 09:28
Гильотина в кузове пикапа: у Капитолия в Вашингтоне задержали мужчину из Калифорнии
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
ВИДЕО
27 августа, 07:59 07:59
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести

Латвия

Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 16:34
В пятницу утром в Латвии можно будет увидеть частичное лунное затмение
27 августа, 15:40
Рига готовится к новому учебному году: рост числа старшеклассников, 23 млн евро на ремонты и усиленные меры безопасности
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 15:00 15:00
Lux Express продолжит рейсы в Клайпеду после окончания летнего сезона - автобусы из Риги и Лиепаи будут ходить до конца октября
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 14:02 14:02
После наводнения в Непале пропавшими без вести числятся шесть граждан Латвии - новые данные МИД
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 13:40 13:40
В Риге открыли пункты сбора поваленных штормом деревьев: что нужно знать
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 12:35 12:35
Торговые сети подсчитывают ущерб после шторма: десятки тонн продуктов пришлось утилизировать
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 11:27 11:27
Меньше только в Болгарии: минимальная зарплата в Латвии - вторая с конца в ЕС
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 09:57 09:57
Как минимум, 15 путешественников из Латвии пропали без вести в Непале
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 08:58 08:58
Первоклассники Латвии 1 сентября получат особый «паспорт»: что в нем написано
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 08:27 08:27
Четыре дня после шторма: около 6800 клиентов в Латвии все еще остаются без электричества
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
26 августа, 20:35 20:35
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти

ЧП

Экс-чемпион мира по боксу Золани Тете застрелен в Южной Африке возле своего дома
27 августа, 17:56
Обновлено: десятки латвийцев остаются без связи после катастрофы в Непале: появились новые данные
Экс-чемпион мира по боксу Золани Тете застрелен в Южной Африке возле своего дома
26 августа, 13:29
При пожаре в больнице Пакистана погибли 14 новорожденных
Экс-чемпион мира по боксу Золани Тете застрелен в Южной Африке возле своего дома
24 августа, 10:58
После сильнейшей бури без электричества остаются 87 тысяч потребителей
23 августа, 20:45
В некоторых районах Латвии объявлено желтое предупреждение о наводнениях в пойменных зонах рек
23 августа, 13:15
Шторм ударил по мобильной связи: где в Латвии возникли перебои с интернетом и звонками
23 августа, 10:43
«Так теперь выглядит наш двор»: жители Латвии показывают последствия мощного шторма - фото и видео
23 августа, 09:00
Шторм ударил по всей Латвии: 277 тысяч домов без света, есть погибший
22 августа, 14:59
Экс-чемпион мира по боксу Золани Тете застрелен в Южной Африке возле своего дома

Бизнес

Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном

Культура

«Ежиный фестиваль» возвращается: 29 августа в Риге пройдет Ezīšfests
27 августа, 19:38
Новый фаворит в гонке за роль Джеймса Бонда: кто такой Джек Бартон
«Ежиный фестиваль» возвращается: 29 августа в Риге пройдет Ezīšfests
27 августа, 18:30
Последняя песня Долли Партон спрятана в капсуле времени - мир услышит ее только в 2046 году
«Ежиный фестиваль» возвращается: 29 августа в Риге пройдет Ezīšfests
27 августа, 16:05
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты
27 августа, 13:05
Умерла мировая звезда современного искусства Яёи Кусама, прославившаяся фирменными узорами в горошек
27 августа, 11:58
От Чаплина до «Психо»: 100-летний режиссер Мел Брукс назвал 20 своих любимых фильмов
26 августа, 19:30
Умер легендарный британский актер Тим Карри - звезда «Оно» и «Один дома 2»
26 августа, 17:34
Ушел из жизни Петер Надаш - классик венгерской литературы и многократный номинант на Нобелевскую премию
26 августа, 14:58
«Ежиный фестиваль» возвращается: 29 августа в Риге пройдет Ezīšfests

Mixer

Выберите дорожный знак - и узнайте, куда вам сейчас действительно стоит двигаться
27 августа, 20:05
Помидоры по-корейски за 10 минут: закуска, которую хочется готовить весь август
Выберите дорожный знак - и узнайте, куда вам сейчас действительно стоит двигаться
27 августа, 19:34
Лунное затмение 28 августа: почти вся Луна исчезнет в тени Земли
Выберите дорожный знак - и узнайте, куда вам сейчас действительно стоит двигаться
27 августа, 19:05
Юмор за день и мощная просадка
27 августа, 18:10
Весы, Стрельцы, Девы и Львы в гороскопе на пятницу 28 августа
27 августа, 16:56
Факты, опыт или интуиция? Выберите компас и узнайте свой главный ориентир
27 августа, 16:19
Можно ли кошке лежать на солнце: где заканчивается удовольствие и начинается опасность
27 августа, 15:19
Йогурт, горчица и немного специй: как приготовить курицу, которую хочется повторить
27 августа, 14:58
Выберите дорожный знак - и узнайте, куда вам сейчас действительно стоит двигаться

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
24 августа, 19:58
Король Нидерландов впервые вышел на подиум «Формулы-1»
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
24 августа, 18:02
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
ВИДЕО
24 августа, 17:27
Теперь без хвоста: Эрлинг Холанд постригся почти под ноль
23 августа, 19:27
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен разбил машину на первом круге
23 августа, 11:16
Суперкубок Германии: «Бавария» обыграла «Боруссию»
22 августа, 12:58
Европа и Северная Америка могут создать единую Лигу наций
21 августа, 20:57
Суд по делу о смерти Марадоны приостановлен: эксперты по ошибке изучали медкарты его отца
21 августа, 19:57
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас