27 августа 2026, 11:58 Валерия Леонова

От Чаплина до «Психо»: 100-летний режиссер Мел Брукс назвал 20 своих любимых фильмов

От Чаплина до «Психо»: 100-летний режиссер Мел Брукс назвал 20 своих любимых фильмов

Легендарный американский режиссер и комик Мел Брукс, которому этим летом исполнилось 100 лет, составил программу из своих любимых фильмов. В ней нашлось место Чарли Чаплину, Альфреду Хичкоку, Федерико Феллини и Стивену Спилбергу - но только одной картине самого Брукса.

Необычный подарок поклонникам режиссера подготовила American Cinematheque. Организация предложила Бруксу самому стать куратором ретроспективы и выбрать картины, которые он хотел бы снова увидеть на большом экране.

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Так появилась программа «Programmed by Mel Brooks: 100 Years at the Movies» («Выбор Мела Брукса: 100 лет в кино»). С 3 сентября по 12 ноября 20 выбранных им фильмов покажут в трех кинотеатрах Лос-Анджелеса - Aero Theatre, Egyptian Theatre и Los Feliz 3.

И сама идея ретроспективы получилась символичной. Брукс родился в 1926 году, еще в эпоху немого кино, и в детстве ходил в кинотеатры Бруклина смотреть двойные сеансы. Самая старая картина в его списке вышла, когда будущему режиссеру было всего четыре года, а самые новые - когда ему было уже 93.

Таким образом, выбор Брукса охватывает почти 90 лет истории кинематографа.

От Чаплина и братьев Маркс до «Списка Шиндлера»

Первым 3 сентября покажут «Огни большого города» (City Lights, 1931) Чарли Чаплина. Именно с этой картины организаторы решили открыть программу: если Мел Брукс в свои 100 лет выбирает Чаплина, рассудили они, с Чаплина и следует начинать.

Всего в список вошли:

  1. «Огни большого города» (City Lights, 1931) - Чарли Чаплин
  2. «Вечер в опере» (A Night at the Opera, 1935) - братья Маркс
  3. «Цилиндр» (Top Hat, 1935) - с Фредом Астером и Джинджер Роджерс
  4. «Гроздья гнева» (The Grapes of Wrath, 1940) - Джон Форд
  5. Broadway Melody of 1940 (1940)
  6. «Двойная страховка» (Double Indemnity, 1944) - Билли Уайлдер
  7. «Маменькины сынки» (I Vitelloni, 1953) - Федерико Феллини
  8. «Шейн» (Shane, 1953)
  9. «Психо» (Psycho, 1960) - Альфред Хичкок
  10. «Сотворившая чудо» (The Miracle Worker, 1962)
  11. «Двенадцать стульев» (The Twelve Chairs, 1970) - Мел Брукс
  12. «Человек-слон» (The Elephant Man, 1980) - Дэвид Линч
  13. «Это - Spinal Tap» (This Is Spinal Tap, 1984)
  14. «Без гроша в Беверли-Хиллз» (Down and Out in Beverly Hills, 1986)
  15. «Когда Гарри встретил Салли» (When Harry Met Sally…, 1989)
  16. «Танцующий с волками» (Dances With Wolves, 1990)
  17. «Список Шиндлера» (Schindler’s List, 1993) - Стивен Спилберг
  18. «Эд Вуд» (Ed Wood, 1994) - Тим Бертон
  19. «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit, 2019) - Тайка Вайтити
  20. «Меня зовут Долемайт» (Dolemite Is My Name, 2019) - с Эдди Мерфи.

А где «Молодой Франкенштейн» и «Продюсеры»?

Пожалуй, одна из самых любопытных деталей списка - отношение Брукса к собственному творчеству.

Режиссер не включил в него ни «Продюсеров», принесших ему «Оскар» за сценарий, ни «Сверкающие седла», ни «Молодого Франкенштейна», ни культовые «Космические яйца».

Из собственных картин Брукс выбрал только «Двенадцать стульев» - свою комедию 1970 года по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Причем это далеко не самый известный фильм режиссера. Организаторы признались, что найти подходящую копию картины для большого экрана оказалось одной из наиболее сложных задач при подготовке ретроспективы.

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Некоторые другие фильмы в списке непосредственно связаны с биографией самого Брукса.

Например, «Человека-слона» Дэвида Линча Брукс продюсировал. А появление «Психо» Хичкока особенно интересно потому, что в 1977 году Брукс снял «Страх высоты»(High Anxiety) - пародию и одновременно признание в любви фильмам Хичкока.

Есть и еще одна очень личная картина - «Сотворившая чудо». Главную роль в ней сыграла жена Брукса, актриса Энн Бэнкрофт. За роль учительницы Энн Салливан она получила «Оскар» как лучшая актриса.

Интересно, что Брукс не сел однажды вечером и не написал готовый список из двадцати названий.

По словам директора по программам American Cinematheque Криса ЛеМэра, фильмы поступали постепенно. Брукс обсуждал их со своим ассистентом, тот передавал названия организаторам, а спустя некоторое время появлялось очередное дополнение.

Так, после первоначального списка Брукс вспомнил, что в нем обязательно должен быть Джон Форд, - и добавил «Гроздья гнева». Затем появлялись новые картины, пока список не вырос до двадцати. Организаторы при этом изначально вообще не ограничивали Брукса определенным количеством фильмов.

Сам режиссер не стал объяснять, почему выбрал каждую из картин, предоставив зрителям возможность самим искать связи и закономерности.

Брукс лишь признался, что составлять этот список было для него удовольствием: работа над ним напомнила ему, почему когда-то он впервые влюбился в искусство кино.

Сто лет - и никакой пенсии

28 июня Мелу Бруксу исполнилось 100 лет. За свою карьеру он стал одним из немногих артистов, собравших полный комплект главных американских наград - «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» (EGOT).

И юбилей вовсе не означает, что Брукс закончил с кино. Сейчас готовится продолжение его знаменитой пародии «Космические яйца«. Премьера назначена на 23 апреля 2027 года, а сам Брукс вновь появится в роли Йогурта. Вернется и Рик Моранис в роли Темного Шлема.

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