27 августа 2026, 17:34 Mixnews\BBC

Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось

Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось

Норвегия в четверг, 27 августа, следит за тревожными новостями из королевского дворца. Состояние 89-летнего короля Харальда V, который уже больше недели находится в больнице, ухудшилось и теперь официально характеризуется как «очень тяжелое».

У его постели в университетской больнице Осло собрались ближайшие родственники. Королева Соня и наследный принц Хокон отменили свои мероприятия, чтобы быть рядом с королем. В больницу также приехали кронпринцесса Метте-Марит, принцесса Ингрид Александра, принц Сверре Магнус, сестра короля принцесса Астрид и Мариус Борг Хёйби - сын Метте-Марит от предыдущих отношений.

Читайте нас также

У королевского дворца в Осло люди начали оставлять цветы. Некоторые норвежцы называют Харальда символом стабильности и даже «дедушкой всей страны».

Что случилось с королем Харальдом

Король был госпитализирован после лечения редкого заболевания крови - гемолитической анемии. При этом состоянии эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восполнять, что может приводить к слабости, одышке и другим осложнениям.

В последние недели Харальд получал лечение кортизоном. Затем у него возникло скопление жидкости в организме, потребовавшее госпитализации.

23 августа дворец сообщил о новом осложнении: у короля обнаружили бактериальную инфекцию в крови. Ему назначили антибиотики, и первоначально власти говорили, что он реагирует на лечение, а состояние остается стабильным.

Однако утром 27 августа ситуация изменилась. Норвежский королевский двор сообщил, что состояние монарха ухудшилось и стало «очень тяжелым».

Норвежские врачи, комментируя ситуацию для СМИ, подчеркивают, что наличие бактерий в крови особенно опасно для человека такого возраста. Один из специалистов заявил VG, что в нынешней ситуации необходимо быть готовыми к самому тяжелому развитию событий.

Наследный принц Хокон уже выполняет обязанности главы государства

Пока король находится на лечении, его обязанности временно исполняет 53-летний наследный принц Хокон.

Это предусмотрено норвежской конституционной системой: в случае болезни или отсутствия монарха наследник престола становится регентом и может выполнять функции главы государства.

В четверг Хокон должен был продолжать официальную программу, однако после сообщения об ухудшении состояния отца дворец сообщил об отмене его последующих мероприятий. Королева Соня также освободила свой график.

Реакция вышла далеко за пределы королевского дворца. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отменил поездку в Германию, где должен был встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем.

«Вся страна вместе с нами посылает самые теплые мысли королю и всей королевской семье», - заявил глава правительства.

Президент норвежского парламента Масуд Гараххани также прервал визит в Исландию и решил срочно вернуться домой.

Самый пожилой монарх Европы

Харальд V занимает норвежский престол с января 1991 года, после смерти своего отца, короля Улафа V.

Он родился 21 февраля 1937 года и сейчас является самым пожилым действующим главой государства среди европейских монархий.

Читайте Mixer
Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось

Факты, опыт или интуиция? Выберите компас и узнайте свой главный ориентир
Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось

Можно ли кошке лежать на солнце: где заканчивается удовольствие и…
Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось

Йогурт, горчица и немного специй: как приготовить курицу, которую хочется…
Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось

Выберите дорожный знак - и узнайте, куда вам сейчас действительно стоит…

В последние годы проблемы со здоровьем неоднократно заставляли короля сокращать количество официальных мероприятий. В 2024 году ему установили кардиостимулятор после того, как он заболел во время поездки в Малайзию.

Тем не менее Харальд долгое время подчеркивал, что не намерен отказываться от престола из-за возраста или болезни.

Тяжелый год для королевской семьи

Резкое ухудшение здоровья Харальда происходит после нескольких тяжелых месяцев для норвежской монархии.

Особенно серьезные испытания выпали на долю семьи наследного принца Хокона.

Кронпринцесса Метте-Марит много лет страдает от редкой формы легочного фиброза. В июне 2026 года ей была проведена трансплантация легкого в той же университетской больнице Осло. Операция прошла успешно, а в июле кронпринцессу выписали домой.

Врачи предупредили, что восстановление после такой операции может занять около года и требует постоянного наблюдения из-за риска инфекций и отторжения трансплантата.

Практически одновременно королевская семья переживала громкий судебный процесс над старшим сыном Метте-Марит - Мариусом Боргом Хёйби.

В июне суд Осло приговорил его к четырем годам лишения свободы. Хёйби был признан виновным по двум эпизодам изнасилования, а также домашнего насилия и ряду других преступлений. По наиболее тяжким обвинениям он ранее вину отрицал, а его защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Мариус не имеет королевского титула и официальных обязанностей, однако является частью семьи кронпринцессы, поэтому процесс получил огромный общественный резонанс.

Скандал вокруг связей Метте-Марит с Джеффри Эпштейном

Еще одним ударом по репутации монархии стали документы о контактах Метте-Марит с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

Опубликованные в США материалы показали, что кронпринцесса поддерживала общение с Эпштейном в 2011–2014 годах - уже после его первого обвинительного приговора.

Метте-Марит признала, что проявила «плохое суждение», выразила сожаление и отдельно принесла извинения королю Харальду и королеве Соне.

Эта история вместе с делом Мариуса Борга Хёйби заметно ударила по популярности монархии: согласно приводимым Reuters данным опросов, весной доля норвежцев, выступавших за сохранение монархии, составляла около 60–64%.

Теперь все эти прежние скандалы отошли на второй план.

Главным событием для страны стало состояние короля Харальда. У университетской больницы собралась его семья, у королевского дворца появляются цветы, а ведущие норвежские СМИ ведут непрерывные обновления.

Для Норвегии речь идет не только о здоровье 89-летнего человека, но и о судьбе монарха, который остается на престоле уже более 35 лет и для нескольких поколений норвежцев стал одной из самых узнаваемых фигур страны.

Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось

Можно ли кошке лежать на солнце: где заканчивается удовольствие и…
Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось

Йогурт, горчица и немного специй: как приготовить курицу, которую хочется…

В мире

До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
27 августа, 17:34
Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось
27 августа, 17:00
«Мастер побегов» пойман в Испании: заключенный четыре раза сбегал из тюрем
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
27 августа, 16:05 16:05
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
27 августа, 14:35 14:35
В США объявили дату суда над обвиняемыми в организации терактов 11 сентября
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
27 августа, 11:58 11:58
От Чаплина до «Психо»: 100-летний режиссер Мел Брукс назвал 20 своих любимых фильмов
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
27 августа, 10:59 10:59
В здании МИД Литвы произошел пожар: сотрудников эвакуировали, версия поджога исключена
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
27 августа, 10:27 10:27
Во Франции автомобиль намеренно въехал в группу людей у вокзала: есть жертвы
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
27 августа, 09:28 09:28
Гильотина в кузове пикапа: у Капитолия в Вашингтоне задержали мужчину из Калифорнии
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
ВИДЕО
27 августа, 07:59 07:59
Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: не менее 165 погибших, сотни людей пропали без вести
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
26 августа, 21:10 21:10
В Китае начальник заставил сотрудницу сделать 200 приседаний за невыполненный план - девушка попала в больницу
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram
26 августа, 20:10 20:10
До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram

Латвия

Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 16:34
В пятницу утром в Латвии можно будет увидеть частичное лунное затмение
27 августа, 15:40
Рига готовится к новому учебному году: рост числа старшеклассников, 23 млн евро на ремонты и усиленные меры безопасности
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 15:00 15:00
Lux Express продолжит рейсы в Клайпеду после окончания летнего сезона - автобусы из Риги и Лиепаи будут ходить до конца октября
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 14:02 14:02
После наводнения в Непале пропавшими без вести числятся шесть граждан Латвии - новые данные МИД
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 13:40 13:40
В Риге открыли пункты сбора поваленных штормом деревьев: что нужно знать
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 12:35 12:35
Торговые сети подсчитывают ущерб после шторма: десятки тонн продуктов пришлось утилизировать
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 11:27 11:27
Меньше только в Болгарии: минимальная зарплата в Латвии - вторая с конца в ЕС
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 09:57 09:57
Как минимум, 15 путешественников из Латвии пропали без вести в Непале
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 08:58 08:58
Первоклассники Латвии 1 сентября получат особый «паспорт»: что в нем написано
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
27 августа, 08:27 08:27
Четыре дня после шторма: около 6800 клиентов в Латвии все еще остаются без электричества
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти
26 августа, 20:35 20:35
Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти

ЧП

В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом
26 августа, 13:29
При пожаре в больнице Пакистана погибли 14 новорожденных
В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом
24 августа, 10:58
После сильнейшей бури без электричества остаются 87 тысяч потребителей
В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом
23 августа, 20:45
В некоторых районах Латвии объявлено желтое предупреждение о наводнениях в пойменных зонах рек
23 августа, 13:15
Шторм ударил по мобильной связи: где в Латвии возникли перебои с интернетом и звонками
23 августа, 10:43
«Так теперь выглядит наш двор»: жители Латвии показывают последствия мощного шторма - фото и видео
23 августа, 09:00
Шторм ударил по всей Латвии: 277 тысяч домов без света, есть погибший
22 августа, 14:59
Экс-чемпион мира по боксу Золани Тете застрелен в Южной Африке возле своего дома
21 августа, 13:30
В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом

Бизнес

Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном

Культура

В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты
27 августа, 16:05
В Испании похитили золотой клад бронзового века - преступникам понадобилось четыре минуты
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты
27 августа, 13:05
Умерла мировая звезда современного искусства Яёи Кусама, прославившаяся фирменными узорами в горошек
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты
27 августа, 11:58
От Чаплина до «Психо»: 100-летний режиссер Мел Брукс назвал 20 своих любимых фильмов
26 августа, 19:30
Умер легендарный британский актер Тим Карри - звезда «Оно» и «Один дома 2»
26 августа, 17:34
Ушел из жизни Петер Надаш - классик венгерской литературы и многократный номинант на Нобелевскую премию
26 августа, 14:58
«Ежиный фестиваль» возвращается: 29 августа в Риге пройдет Ezīšfests
25 августа, 21:45
Умерла легендарная певица Долли Партон, автор Jolene и I Will Always Love You.
25 августа, 16:31
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Mixer

Деревянный Пёс собирает своих: 4 знака, которым 28 августа принесёт поддержку и удачные совпадения
27 августа, 16:56
Факты, опыт или интуиция? Выберите компас и узнайте свой главный ориентир
Деревянный Пёс собирает своих: 4 знака, которым 28 августа принесёт поддержку и удачные совпадения
27 августа, 16:19
Можно ли кошке лежать на солнце: где заканчивается удовольствие и начинается опасность
Деревянный Пёс собирает своих: 4 знака, которым 28 августа принесёт поддержку и удачные совпадения
27 августа, 15:19
Йогурт, горчица и немного специй: как приготовить курицу, которую хочется повторить
27 августа, 14:58
Выберите дорожный знак - и узнайте, куда вам сейчас действительно стоит двигаться
27 августа, 14:18
Им мало обычного гороскопа: 4 знака, которые ищут в астрологии ответы на сложные вопросы
27 августа, 13:38
Почему деньги так и не задерживаются: 7 способов перехитрить собственный мозг
27 августа, 12:59
Гороскоп на 28 августа по картам Таро: Тельцу - укреплять финансовую опору, Скорпиону - наконец увидеть ясный ответ
27 августа, 12:40
Деревянный Пёс собирает своих: 4 знака, которым 28 августа принесёт поддержку и удачные совпадения

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
24 августа, 19:58
Король Нидерландов впервые вышел на подиум «Формулы-1»
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
24 августа, 18:02
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
ВИДЕО
24 августа, 17:27
Теперь без хвоста: Эрлинг Холанд постригся почти под ноль
23 августа, 19:27
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен разбил машину на первом круге
23 августа, 11:16
Суперкубок Германии: «Бавария» обыграла «Боруссию»
22 августа, 12:58
Европа и Северная Америка могут создать единую Лигу наций
21 августа, 20:57
Суд по делу о смерти Марадоны приостановлен: эксперты по ошибке изучали медкарты его отца
21 августа, 19:57
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас