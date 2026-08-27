Норвежская королевская семья собралась у постели короля Харальда: его состояние резко ухудшилось

Норвегия в четверг, 27 августа, следит за тревожными новостями из королевского дворца. Состояние 89-летнего короля Харальда V, который уже больше недели находится в больнице, ухудшилось и теперь официально характеризуется как «очень тяжелое».

У его постели в университетской больнице Осло собрались ближайшие родственники. Королева Соня и наследный принц Хокон отменили свои мероприятия, чтобы быть рядом с королем. В больницу также приехали кронпринцесса Метте-Марит, принцесса Ингрид Александра, принц Сверре Магнус, сестра короля принцесса Астрид и Мариус Борг Хёйби - сын Метте-Марит от предыдущих отношений.

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У королевского дворца в Осло люди начали оставлять цветы. Некоторые норвежцы называют Харальда символом стабильности и даже «дедушкой всей страны».

Что случилось с королем Харальдом

Король был госпитализирован после лечения редкого заболевания крови - гемолитической анемии. При этом состоянии эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восполнять, что может приводить к слабости, одышке и другим осложнениям.

В последние недели Харальд получал лечение кортизоном. Затем у него возникло скопление жидкости в организме, потребовавшее госпитализации.

23 августа дворец сообщил о новом осложнении: у короля обнаружили бактериальную инфекцию в крови. Ему назначили антибиотики, и первоначально власти говорили, что он реагирует на лечение, а состояние остается стабильным.

Однако утром 27 августа ситуация изменилась. Норвежский королевский двор сообщил, что состояние монарха ухудшилось и стало «очень тяжелым».

Норвежские врачи, комментируя ситуацию для СМИ, подчеркивают, что наличие бактерий в крови особенно опасно для человека такого возраста. Один из специалистов заявил VG, что в нынешней ситуации необходимо быть готовыми к самому тяжелому развитию событий.

Наследный принц Хокон уже выполняет обязанности главы государства

Пока король находится на лечении, его обязанности временно исполняет 53-летний наследный принц Хокон.

Это предусмотрено норвежской конституционной системой: в случае болезни или отсутствия монарха наследник престола становится регентом и может выполнять функции главы государства.

В четверг Хокон должен был продолжать официальную программу, однако после сообщения об ухудшении состояния отца дворец сообщил об отмене его последующих мероприятий. Королева Соня также освободила свой график.

Реакция вышла далеко за пределы королевского дворца. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отменил поездку в Германию, где должен был встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем.

«Вся страна вместе с нами посылает самые теплые мысли королю и всей королевской семье», - заявил глава правительства.

Президент норвежского парламента Масуд Гараххани также прервал визит в Исландию и решил срочно вернуться домой.

Самый пожилой монарх Европы

Харальд V занимает норвежский престол с января 1991 года, после смерти своего отца, короля Улафа V.

Он родился 21 февраля 1937 года и сейчас является самым пожилым действующим главой государства среди европейских монархий.

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В последние годы проблемы со здоровьем неоднократно заставляли короля сокращать количество официальных мероприятий. В 2024 году ему установили кардиостимулятор после того, как он заболел во время поездки в Малайзию.

Тем не менее Харальд долгое время подчеркивал, что не намерен отказываться от престола из-за возраста или болезни.

Тяжелый год для королевской семьи

Резкое ухудшение здоровья Харальда происходит после нескольких тяжелых месяцев для норвежской монархии.

Особенно серьезные испытания выпали на долю семьи наследного принца Хокона.

Кронпринцесса Метте-Марит много лет страдает от редкой формы легочного фиброза. В июне 2026 года ей была проведена трансплантация легкого в той же университетской больнице Осло. Операция прошла успешно, а в июле кронпринцессу выписали домой.

Врачи предупредили, что восстановление после такой операции может занять около года и требует постоянного наблюдения из-за риска инфекций и отторжения трансплантата.

Практически одновременно королевская семья переживала громкий судебный процесс над старшим сыном Метте-Марит - Мариусом Боргом Хёйби.

В июне суд Осло приговорил его к четырем годам лишения свободы. Хёйби был признан виновным по двум эпизодам изнасилования, а также домашнего насилия и ряду других преступлений. По наиболее тяжким обвинениям он ранее вину отрицал, а его защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Мариус не имеет королевского титула и официальных обязанностей, однако является частью семьи кронпринцессы, поэтому процесс получил огромный общественный резонанс.

Скандал вокруг связей Метте-Марит с Джеффри Эпштейном

Еще одним ударом по репутации монархии стали документы о контактах Метте-Марит с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

Опубликованные в США материалы показали, что кронпринцесса поддерживала общение с Эпштейном в 2011–2014 годах - уже после его первого обвинительного приговора.

Метте-Марит признала, что проявила «плохое суждение», выразила сожаление и отдельно принесла извинения королю Харальду и королеве Соне.

Эта история вместе с делом Мариуса Борга Хёйби заметно ударила по популярности монархии: согласно приводимым Reuters данным опросов, весной доля норвежцев, выступавших за сохранение монархии, составляла около 60–64%.

Теперь все эти прежние скандалы отошли на второй план.

Главным событием для страны стало состояние короля Харальда. У университетской больницы собралась его семья, у королевского дворца появляются цветы, а ведущие норвежские СМИ ведут непрерывные обновления.

Для Норвегии речь идет не только о здоровье 89-летнего человека, но и о судьбе монарха, который остается на престоле уже более 35 лет и для нескольких поколений норвежцев стал одной из самых узнаваемых фигур страны.