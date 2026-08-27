«Мастер побегов» пойман в Испании: заключенный четыре раза сбегал из тюрем

Испанская полиция задержала в Таррагоне 41-летнего гражданина Албании Тауланта Тому, которого правоохранители называют «мастером побегов». Мужчина разыскивался Италией после того, как в декабре 2025 года в четвертый раз сумел выбраться из тюрьмы.

На Тому был выдан европейский ордер на арест. Следователи установили, что беглец может находиться в одном из районов Таррагоны, после чего за ним организовали наблюдение и операцию по задержанию.

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Спокойно сдаваться мужчина не собирался. По данным Национальной полиции Испании, он оказал активное сопротивление, а находившиеся рядом с ним люди пытались помешать полицейским. В ходе столкновения двое сотрудников получили травмы.

Один из спутников беглеца сумел скрыться и выбросил в кусты пистолет Sig Sauer. Позднее оружие обнаружили сотрудники каталонской полиции Mossos d’Esquadra.

Четыре побега из тюрем

История побегов Тауланта Томы началась еще в 2009 году, когда он сумел выбраться из тюрьмы в итальянском Терни.

В 2013 году он сбежал еще дважды - сначала из пенитенциарного учреждения в Парме, а затем из тюрьмы в Бельгии.

Именно бельгийский побег оказался самым необычным. По данным испанских СМИ, другие заключенные выстроили для Томы своеобразную «человеческую пирамиду», по которой он сумел подняться и перебраться через тюремную стену.

Четвертый побег произошел 7 декабря 2025 года из тюрьмы Opera под Миланом.

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По информации La Repubblica, Тома заранее тщательно готовился к бегству. Он похудел и тренировался, чтобы суметь протиснуться через узкий проем между перепиленными прутьями решетки.

Заключенный выбрался из камеры через окно, а затем спустился с высоты с помощью веревки, сделанной из связанных простыней и нейлонового шнура. После этого ему удалось преодолеть шестиметровую внешнюю стену тюрьмы и скрыться.

Итальянские СМИ отмечали, что Тома должен был оставаться за решеткой до 2048 года. Он был осужден за тяжкие преступления, в том числе связанные с торговлей наркотиками и оружием.

Попытался скрыть личность

После задержания в Испании мужчина предъявил полицейским поддельные документы.

Проверка показала еще одну любопытную деталь: использовавшаяся им ложная личность уже фигурировала в базе полиции Жироны в связи с делом о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Кроме того, среди вещей задержанного нашли несколько банкнот номиналом 500 евро, которые полиция считает предположительно поддельными. Испанские СМИ сообщают, что речь идет о двух купюрах.

Суд постановил отправить Тому в тюрьму Mas d’Enric в провинции Таррагона без возможности освобождения под залог. Там он будет находиться до завершения процедуры передачи итальянским властям.

Таким образом, один из самых известных беглецов европейской пенитенциарной системы снова оказался за решеткой. Теперь испанским властям остается добиться, чтобы его пятый побег так и не состоялся.