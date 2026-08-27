27 августа 2026, 20:30

Гималаи становятся опаснее: катастрофа в Непале показала последствия таяния ледников

Гималаи становятся опаснее: катастрофа в Непале показала последствия таяния ледников

Катастрофическое наводнение в Непале, унесшее жизни сотен людей, вновь заставило ученых говорить о растущих рисках, связанных с потеплением климата в Гималаях.

По предварительным данным, причиной бедствия стал обвал огромной части ледника в районе границы Непала и Китая. Масса льда и камней рухнула в долину и, вероятно, временно перегородила реку. Когда естественная плотина не выдержала, вниз по течению хлынули вода, грязь и обломки.

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Масштаб произошедшего оказался огромным. Уровень воды в некоторых местах, по оценкам исследователей, поднялся примерно на девять метров всего за полчаса. У жителей населенных пунктов ниже по течению практически не осталось времени на спасение.

По данным Associated Press на 27 августа, погибли более 350 человек, свыше 1,300 числятся пропавшими без вести. Разрушены дороги, мосты, здания и объекты энергетической инфраструктуры.

Почему ученые говорят о климате

Связывать отдельную катастрофу исключительно с глобальным потеплением ученые пока не готовы: точный механизм обвала еще изучается.

Однако общий процесс хорошо известен. Гималаи нагреваются, ледники отступают, а вечномерзлые породы начинают оттаивать. Скалы и склоны, которые раньше удерживались льдом, становятся менее устойчивыми. Одновременно увеличиваются ледниковые озера, способные внезапно прорваться.

В результате одна природная опасность может запустить другую: обвал льда превращается в камнепад, тот перекрывает реку, после чего прорыв плотины вызывает разрушительное наводнение.

Именно такой сценарий сейчас рассматривается в Непале.

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Исследование ICIMOD, опубликованное в 2026 году, показало, что скорость потери льда в регионе Гиндукуша и Гималаев удвоилась после 2000 года. Между 1990 и 2020 годами местные ледники потеряли около 12% своей площади и примерно 9% запасов льда.

В регионе насчитывается более 63 тысяч ледников, питающих как минимум десять крупнейших речных систем Азии. От воды из этих гор в той или иной степени зависят около двух миллиардов человек.

Катастрофы могут происходить все чаще

Подобные события для Гималаев уже не исключение. В той же части Непала разрушительное наводнение, связанное с ледниковым озером, произошло в 2025 году, а годом ранее регион пережил ледово-каменную лавину.

Климатологи предупреждают: по мере дальнейшего повышения температуры высокогорный ландшафт будет становиться все менее стабильным.

Это не означает, что каждый обвал ледника вызван изменением климата. Но условия, при которых такие обвалы, лавины и внезапные паводки становятся возможными, возникают все чаще.

Трагедия в Непале показывает и другую проблему: даже современные системы предупреждения не всегда помогают в горах. При резком разрушении ледника между началом катастрофы и приходом волны в населенный пункт могут пройти не часы, а считанные минуты.

Поэтому ученые призывают страны Гималайского региона расширять наблюдение за ледниками и горными склонами, создавать системы раннего оповещения и учитывать новые климатические риски при строительстве дорог, гидроэлектростанций и поселений.

Глобальное потепление не создает горные катастрофы из ничего. Но оно постепенно меняет сами горы - и делает события, которые прежде считались редкими, все более вероятными.

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