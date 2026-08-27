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Гильотина в кузове пикапа: у Капитолия в Вашингтоне задержали мужчину из Калифорнии

Гильотина в кузове пикапа: у Капитолия в Вашингтоне задержали мужчину из Калифорнии
uscp.gov

Полиция Капитолия США задержала в центре Вашингтона 35-летнего мужчину, который приехал из Калифорнии с полноразмерной гильотиной в кузове пикапа. Автомобиль обнаружили рядом со зданием Верховного суда и неподалеку от Капитолия.

Как сообщила полиция Капитолия США, необычный пикап сотрудники заметили во вторник, 25 августа, вскоре после 15:00. Машина была незаконно припаркована в квартале 100 на East Capitol Street.

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В кузове находилась большая деревянная гильотина. Полиция изъяла конструкцию, а водителя - 35-летнего Филана-Там-Дуи Ле из города Джулиан в Калифорнии - задержала. Полиция сообщила, что ему предъявлено обвинение в ношении опасного оружия.

Участок East Capitol Street, где стоял автомобиль, расположен непосредственно возле Верховного суда США, в нескольких минутах ходьбы от Капитолия и Библиотеки Конгресса.

По данным NBC Washington, когда полицейский спросил Ле, способна ли конструкция работать и причинить человеку вред, мужчина якобы ответил: «Это настоящая штука» (It’s the real deal, man).

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Ле также заявил полиции, что приехал туда «не по какой-то конкретной причине» и не имеет претензий к конкретным членам Конгресса. В среду он не признал себя виновным. Суд освободил его до дальнейшего разбирательства, установив определенные ограничения.

Зачем он привез гильотину в Вашингтон

Мотив мужчины пока официально не установлен. Полиция Капитолия сообщила, что следователи изучают его биографию и обстоятельства поездки, пытаясь выяснить, зачем он приехал через всю страну в Вашингтон.

Однако брат задержанного Келвин Ле рассказал Los Angeles Times, что гильотина, вероятно, задумывалась как «символ неодобрения». По его словам, брат был недоволен состоянием американской политики, причем не поддерживал ни одну из двух основных партий.

Он также рассказал, что Ле любит путешествовать по стране, работает татуировщиком и изготавливает различные вещи своими руками. По словам брата, он не считает, что тот собирался причинить кому-либо вред.

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