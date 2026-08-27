До +46°C и ночи без прохлады: Италию накрывает самая сильная жара этого лета

Италия переживает пятую волну экстремальной жары за лето 2026 года. После короткой передышки и дождей температура снова резко идет вверх, причем новая волна может оказаться самой интенсивной за весь сезон.

Пик жары ожидается в пятницу и субботу, 28–29 августа. На юге страны и островах столбики термометров местами приблизятся к +45°C, а в отдельных районах Калабрии могут подняться еще выше.

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По прогнозам, в восточной части Сицилии температура достигнет около +45°C, в Апулии - до +44°C, а во внутренних районах Калабрии возможны экстремальные значения +45…+46°C.

На Сардинии ожидается до +44°C.

Ночи тоже не принесут прохлады

Особенно тяжелой ситуация может оказаться на Сардинии и в других южных регионах из-за так называемых «супертропических ночей».

В некоторых районах температура даже после захода солнца не будет опускаться ниже +25°C.

Такие условия создают дополнительную нагрузку на организм, поскольку людям сложнее восстановиться после дневной жары.

Итальянское Министерство здравоохранения предупреждает, что высокий уровень теплового риска особенно опасен для пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Девять городов окажутся в красной зоне

Уже в четверг красный уровень предупреждения действует в трех городах - Бари, Палермо и Кампобассо.

В пятницу ситуация станет серьезнее: высший уровень опасности будет объявлен уже в девяти городах.

В красную зону войдут:

Бари, Кальяри, Кампобассо, Катания, Латина, Мессина, Палермо, Реджо-ди-Калабрия и Рим.

В итальянской системе предупреждений красный уровень означает, что погодные условия могут представлять угрозу не только для уязвимых групп населения, но и для здоровых людей.

В центральной и южной части страны прогнозируют до +42°C в Фодже, около +40°C в Исернии и +38…+39°C в Риме.

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Африканский антициклон принесет и песок

Причиной новой волны жары стал мощный антициклон из Северной Африки.

Он принесет в Италию не только раскаленные воздушные массы, но и большое количество сахарской пыли.

В центральных и южных регионах температура окажется примерно на 8–10 градусов выше климатической нормы.

Особенно сильная жара ожидается на Сицилии, Сардинии, в Калабрии, Апулии, Лацио и в центральной части Адриатического побережья.

На севере - совсем другая погода

При этом Италия окажется буквально разделена на две погодные половины.

На севере температура будет значительно ниже. В районе Милана воздух может не прогреться даже до +30°C, а в Турине ожидается около +27…+28°C.

Но прохлада придет вместе с другим риском.

В северных регионах в пятницу прогнозируются сильные ливни, грозы, град и порывистый ветер. Особенно сложная ситуация возможна в Пьемонте, Ломбардии и альпийских районах.

Таким образом, пока юг Италии будет бороться с экстремальной жарой, северу придется готовиться к сильным грозам.

Когда станет прохладнее

По нынешним прогнозам, пятая волна жары окажется очень интенсивной, но сравнительно короткой.

Уже в выходные в центральной и южной Италии ожидается постепенное снижение температуры.

Начало сентября пока выглядит по-летнему теплым, однако 1–2 сентября на север страны может выйти новый нестабильный атмосферный фронт.

На юге при этом теплая погода сохранится дольше.