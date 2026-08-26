26 августа 2026, 16:28 Валерия Леонова

В центре Манхэттена строят тюрьму-небоскреб за $3,9 млрд: жители выступают против

В центре Манхэттена строят тюрьму-небоскреб за $3,9 млрд: жители выступают против

В нью-йоркском Чайна-тауне, в Нижнем Манхеттене, строят 16-этажный тюремный комплекс высотой около 108 метров и стоимостью порядка 3,9 млрд долларов.

Жители района выступают против проекта, опасаясь, что масштабные подземные работы могут привести к проседанию грунта и повреждению соседних зданий.

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В нью-йоркском Чайна-тауне разгорается новый конфликт вокруг строительства огромной 16-этажной тюрьмы стоимостью около 3,9 млрд долларов. Жители и представители местных организаций предупреждают, что масштабные подземные работы могут привести к проседанию грунта и повредить здания.

Как сообщает New York Post, 18 представителей общественных организаций Чайна-тауна направили письмо мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани и городским чиновникам с требованием обратить внимание на риски строительства.

Новый Manhattan Detention Center строят на 125 White Street, на месте прежнего Manhattan Detention Complex. Здание высотой 16 этажей станет частью масштабной программы Нью-Йорка по закрытию печально известного тюремного комплекса Rikers Island и его замене четырьмя современными учреждениями в Манхэттене, Бруклине, Куинсе и Бронксе.

Весь проект первоначально оценивался примерно в 8,7 млрд долларов, однако его стоимость выросла до 16 млрд долларов

Строительство четырех новых тюрем должно завершиться не раньше 2032 года, хотя закон предусматривает закрытие Rikers Island уже в 2027-м.

Тюрьму строят на месте бывшего озера

Главные опасения жителей связаны с особенностями участка.

Место строительства находится на территории бывшего Collect Pond - естественного пресноводного водоема, существовавшего в Нижнем Манхэттене несколько столетий назад. В письме местных организаций говорится, что под строительной площадкой находится мягкий, насыщенный водой грунт.

Для строительства придется проводить глубокие земляные работы ниже уровня грунтовых вод. Активисты опасаются, что откачка воды может вызвать движение и проседание грунта.

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Особенно уязвимыми могут оказаться старые здания Чайна-тауна. Некоторые из них стоят на деревянных сваях, сохранность которых зависит от постоянного нахождения во влажной среде. Если уровень грунтовых вод значительно понизится и древесина окажется на воздухе, она может начать разрушаться.

«В зоне риска находятся наши дома, малый бизнес, исторические здания на Baxter Street и жилье для пожилых людей Chung Pak», - заявили представители местного сообщества.

Жители также жалуются на последствия уже ведущихся работ - пыль, шум и ухудшение качества воздуха.

Городские власти с оценками активистов не согласны. Для укрепления котлована планируется создать специальную подземную конструкцию из перекрывающихся бетонных свай - secant pile wall. Она должна ограничить движение грунта и проникновение воды в зону строительства.

В техническом отчете городских ведомств говорится, что подобная технология уже применялась при крупных строительных проектах в Манхэттене и позволяет контролировать воздействие работ на соседние здания.

Сам объект получается действительно впечатляющим: по опубликованным данным, его площадь превысит 1 млн квадратных футов (около 98 тысяч квадратных метров), а высота составит примерно 108 метров. Помимо помещений тюрьмы проект предусматривает общественные пространства, торговые помещения на первом этаже и парковку.

Часть большого плана по закрытию Rikers Island

Программа строительства районных тюрем была запущена еще при мэре Билле де Блазио. Идея заключается в том, чтобы отказаться от огромного изолированного комплекса Rikers Island и разместить заключенных в меньших учреждениях ближе к судам, адвокатам и родственникам.

По официальным данным Нью-Йорка, четыре новые тюрьмы будут рассчитаны в общей сложности на 4160 мест, тогда как существующая городская тюремная система располагает примерно 11 300 местами.

Однако программа серьезно отстает от первоначального графика и значительно подорожала. Манхэттенский объект сейчас планируют закончить только в 2032 году.

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