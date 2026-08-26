26 августа 2026, 21:10 Наталья Гудемчук

В Китае начальник заставил сотрудницу сделать 200 приседаний за невыполненный план - девушка попала в больницу

В Китае начальник заставил сотрудницу сделать 200 приседаний за невыполненный план - девушка попала в больницу
South China Morning Post

В Ханчжоу 29-летняя сотрудница финансовой компании оказалась в больнице после того, как по требованию начальника выполнила 200 приседаний. Руководитель предложил ей таким образом компенсировать невыполненную норму рабочих звонков, сообщает South China Morning Post.

В июне девушка по фамилии Ян устроилась финансовым консультантом в компанию, которая помогает клиентам получать кредиты. Руководитель отдела Чжан установил для каждого сотрудника ежедневный план - по 200 звонков.

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28 июля Ян не выполнила установленную норму. Начальник предложил ей два варианта: заплатить по 50 юаней за каждый недостающий звонок или компенсировать их количество физическими упражнениями.

У Ян не было денег на штраф, а увольняться она не хотела, поэтому она выбрала приседания. Женщина записала выполнение упражнений на видео, чтобы отправить его руководителю.

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После 200 приседаний у нее появились сильные боли в ногах и возникли проблемы с движением. Она обратилась за медицинской помощью, и врачи диагностировали у нее рабдомиолиз - состояние, при котором поврежденные мышечные клетки выделяют в кровь вещества, способные привести к повреждению почек.

Уровень креатинкиназы в крови пациентки превысил 16 000 единиц на литр. Для диагностики рабдомиолиза обычно используется порог около 1000 единиц на литр. На лечение женщина потратила 1400 юаней.

30 июля Ян уволилась. После произошедшего местные власти начали проверку деятельности компании, в которой она работала.

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