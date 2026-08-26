26 августа 2026, 18:05 Наталья Гудемчук

Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце

Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую наноткань, которая охлаждается на солнце

Исследователи из Чжэнчжоуского университета и Университета Аделаиды разработали инновационную фиолетовую ткань, которая способна отражать до 87,6% солнечных лучей.

В ходе испытаний температура нового материала была на несколько градусов ниже, чем у белого хлопка и обычной фиолетовой ткани. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Small.

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Обычно для создания охлаждающей одежды используют белый цвет, поскольку он лучше всего отражает солнечные лучи. Темные ткани, наоборот, притягивают тепло. Сделать фиолетовую вещь с такими же свойствами - настоящая инженерная победа.

Чтобы добиться нужного эффекта, ученые использовали технологию электропрядения, создав волокна с включением наночастиц оксида цинка и металлоорганических соединений. Первые отвечают за правильное отражение света, а вторые обеспечивают материалу фиолетовый цвет. Такая ткань не только отталкивает солнечные лучи, но и эффективно рассеивает 96,4 % поглощенного тепла в среднем инфракрасном диапазоне - эта энергия выводится прямо в космическое пространство, тем самым постоянно охлаждая поверхность тела.

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Под прямыми солнечными лучами температура новой ткани была на 4,2 °C ниже, чем у белого хлопка, и на 6,2 °C ниже, чем у обычной фиолетовой ткани. В эксперименте с имитацией человеческой кожи новый материал позволил снизить ее температуру на 8 °C. Для сравнения, белый хлопок снизил температуру на 4,6 °C, а обычная фиолетовая ткань - на 2,8 °C.

Материал оказался легким и гибким, пропускает водяной пар и выдерживает растяжение. После 50 циклов стирки он сохранил свои охлаждающие свойства. Испытания также показали, что воздействие ультрафиолета практически не изменило оптические характеристики ткани.

Авторы исследования считают, что разработанную технологию можно адаптировать для создания охлаждающих тканей других цветов. В будущем такие материалы могут использоваться для производства одежды для людей, которые много времени проводят на солнце, в том числе для спортсменов и работников, занятых на открытом воздухе.

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