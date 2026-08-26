26 августа 2026, 08:28

Трамп предложил снова ввести сбор в $100 тысяч за рабочую визу H-1B

Трамп предложил снова ввести сбор в $100 тысяч за рабочую визу H-1B

Администрация президента США Дональда Трампа предложила запустить новый «нормативный процесс», который позволит взимать с работодателей $103 тысячи за каждого кандидата на рабочую визу H-1B. Инициатива появилась после того, как федеральный суд признал предыдущий сбор в $100 тысяч незаконным.

Виза H-1B используется американскими компаниями для найма иностранных специалистов. Ежегодно по этой программе выделяется 85 тысяч рабочих мест, а среди ее крупнейших пользователей - Amazon, Google, Microsoft и другие технологические компании.

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До реформы Трампа работодатели платили за оформление H-1B примерно $2–5 тысяч. В 2025 году президент повысил сбор до $100 тысяч, объяснив решение стремлением сделать американский рынок труда более доступным для граждан США.

Однако федеральный судья Лео Сорокин летом 2025 года признал введенный сбор незаконным. По его оценке, администрация превысила свои полномочия, установив такой платеж без согласования с Конгрессом. Теперь Белый дом пытается создать новую юридическую основу для аналогичного сбора.

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Предложенный механизм может затронуть не только специалистов, которые приезжают в США из-за границы. Согласно инициативе, компаниям придется платить и за заявления кандидатов, уже находящихся в стране по другим типам виз, например студенческим. Ранее сбор распространялся только на тех, кто впервые приезжал в США из-за рубежа.

Для американских университетов и иностранных выпускников это может стать особенно серьезной проблемой. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают H-1B одним из главных способов остаться в США после окончания учебы и начать работать по специальности.

Опыт 2025 года уже показал возможный эффект высоких сборов. После введения платежа в $100 тысяч американские университеты осенью получили на 10% меньше заявок от иностранных студентов. Если новый план будет реализован, число желающих учиться и работать в США может сократиться еще сильнее.

Трамп предложил снова ввести сбор в $100 тысяч за рабочую визу H-1B

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