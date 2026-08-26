26 августа 2026, 15:59 Валерия Леонова

США приостановили собеседования по иммиграционным визам по всему миру

США приостановили собеседования по иммиграционным визам по всему миру

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила проведение собеседований по иммиграционным визам в американских посольствах и консульствах по всему миру.

Решение связано с дополнительным обучением консульских сотрудников, которым предстоит применять усиленные правила проверки заявителей.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент США, ведомство проводит глобальную программу обучения персонала, призванную обеспечить более единообразную и тщательную оценку заявителей на иммиграционные визы. Особое внимание сотрудники должны уделять тому, может ли потенциальный иммигрант в будущем стать зависимым от государственной помощи в США.

Financial Times сообщает, что люди, у которых уже были назначены интервью в американских посольствах и консульствах, начали получать уведомления о переносе собеседований. Им обещают сообщить новую дату позднее. Пока Госдепартамент не назвал срок, когда приемы возобновятся в полном объеме.

Туристические визы под эту паузу не подпадают

Reuters и Financial Times говорят именно об immigrant visa appointments - собеседованиях для людей, намеренных переехать в США на постоянное жительство.

Таким образом, нынешнее решение не означает глобальную остановку выдачи всех американских виз. Из доступных на данный момент сообщений не следует, что приостановлены обычные туристические B1/B2, студенческие или другие неиммиграционные визы.

Новая пауза введена вскоре после того, как федеральный суд в Нью-Йорке отменил другую меру администрации Трампа.

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22 августа судья Джаннетт Варгас признала незаконной политику, при которой была приостановлена выдача иммиграционных виз гражданам 75 стран.

Та предыдущая мера также была обоснована опасениями, что часть новых иммигрантов может стать так называемым public charge - то есть претендентами на госпособия и другую помощь.

Теперь Госдепартамент вместо общего запрета проводит дополнительное обучение консульских сотрудников и заявляет о необходимости индивидуальной и последовательной оценки кандидатов.

Что это означает для заявителей

Тем, у кого уже было назначено собеседование на получение иммиграционной визы США, следует ожидать возможного переноса даты. Новое время приема должно быть сообщено отдельно соответствующим посольством или консульством.

При этом Госдепартамент пока не сообщил, как долго продлится пауза и когда собеседования вернутся к обычному графику.

Как сообщалось, на этой неделе Госдепартамент объявил о планах аннулировать визы иностранцев, приехавших в США с целью туризма или бизнеса, но в итоге обратившихся за убежищем. Это  может затронуть до 200 тысяч человек.

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