26 августа 2026, 13:57 Валерия Леонова

Рождаемость в мире падает быстрее, чем прогнозирует ООН

Рождаемость в мире падает быстрее, чем прогнозирует ООН

Глобальная рождаемость снижается быстрее, чем предполагали традиционные демографические прогнозы, и мир может приблизиться к уровню, при котором поколения уже не воспроизводят себя полностью.

К такому выводу пришли экономисты Хесус Фернандес-Вильяверде из Пенсильванского университета и Патрик Норрик из Северо-Западного университета в работе Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World.

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Исследователи проанализировали демографические данные по 236 странам и территориям с 1950 года и пришли к выводу, что нынешний глобальный коэффициент рождаемости может находиться на уровне около 2,2 ребенка на женщину или даже ниже.

Авторы считают нынешнее падение беспрецедентным по масштабам. Особенно низкие показатели наблюдаются в Южной Корее, Китае, Таиланде, Колумбии и ряде других стран.

При этом снижение рождаемости уже давно перестало быть особенностью только богатых стран Европы и Восточной Азии. Оно наблюдается в государствах с очень разным уровнем доходов, культурой и религией.

Что такое уровень воспроизводства

Для долгосрочного сохранения численности населения без учета миграции обычно используют ориентир около 2,1 ребенка на одну женщину. Этот показатель называют уровнем простого воспроизводства населения.

Однако он не является абсолютно одинаковым для всех стран: там, где выше детская и материнская смертность, уровень воспроизводства может быть несколько выше.

Поэтому цифра 2,2 сама по себе еще не доказывает, что весь мир уже перешел ниже уровня воспроизводства. Более осторожно говорить о том, что человечество вплотную приблизилось к этому порогу, а по некоторым оценкам уже могло его пересечь.

Для сравнения, официальная оценка ООН составляет около 2,25 ребенка на женщину. ООН прогнозирует снижение глобального показателя примерно до 2,1 к концу 2040-х годов.

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Пик населения может наступить значительно раньше

Главное отличие нового исследования от прогноза ООН касается не только текущей рождаемости, но и будущей численности населения Земли.

Фернандес-Вильяверде и Норрик считают, что при сохранении нынешней тенденции население планеты может достичь максимума уже примерно в 2056 году - около 9 млрд человек, после чего начнет сокращаться.

Это заметно раньше официального прогноза ООН.

Согласно World Population Prospects 2024, население Земли должно продолжать расти еще примерно 50-60 лет и достигнуть пика около 10,3 млрд человек в середине 2080-х годов, после чего к 2100 году  снизится - примерно до 10,2 млрд.

ООН при этом тоже признает, что рождаемость падает быстрее, чем ожидалось ранее. Более половины стран и территорий мира уже имеют показатель ниже 2,1 ребенка на женщину, а почти в пятой части стран рождаемость опустилась ниже 1,4.

Снижение численности населения само по себе не означает немедленной демографической катастрофы. Даже после падения рождаемости население еще долго может продолжать расти благодаря большой доле молодых людей и увеличению продолжительности жизни.

Однако устойчиво низкая рождаемость постепенно меняет возрастную структуру общества: становится меньше детей и работающих людей и больше пожилых.

Это означает новые нагрузки на пенсионные системы, здравоохранение и рынок труда и может заставить государства активнее конкурировать за мигрантов и пересматривать социальную политику.

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