Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с семилетним сыном Арчи и пятилетней дочерью Лилибет вернулись в Великобританию. Семья прилетела частным самолетом из Калифорнии в аэропорт Бирмингема, сообщает The Telegraph.

По данным Daily Mail, герцог и герцогиня Сассекские зафрахтовали в Лос-Анджелесе бизнес-джет Bombardier Global Express XRS. Аренда такого самолета обходится примерно в 12 тысяч долларов в час.

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Сообщается, что принц Гарри и его семья вернулись из США в Великобританию всего через несколько дней после того, как объявили о намерении переехать. Семья поселится в доме в Котсуолдсе на юго‑западе Англии - благополучном живописном районе, любимом многими знаменитостями. Арчи и Лилибет зачислены в местную школу и должны начать учебу на следующей неделе.

По прибытии семья не получила государственную охрану. После отказа от выполнения королевских обязанностей в 2020 году Гарри и Меган лишились постоянной государственной охраны в Великобритании.

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О предстоящем визите они заранее уведомили короля Карла III, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Семья покинула Великобританию и перебралась в Калифорнию в 2020 году, объявив, что отходит от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи на фоне острого семейного конфликта.

Их возвращение называют неожиданным: в прошлом году в интервью BBC принц Гарри заявил, что не может «представить ситуацию, при которой привёз бы сейчас жену и детей обратно в Великобританию». Однако принц добавил, что скучает по родине и сожалеет, что не сможет показать детям страну, из которой родом.