При пожаре в больнице Пакистана погибли 14 новорожденных

При пожаре в одном из крупнейших государственных медицинских учреждений Пакистана погибли 14 новорожденных. Трагедия произошла утром в среду, 26 августа, в отделении матери и ребенка Пакистанского института медицинских наук (PIMS) в Исламабаде.

Как сообщает Reuters, пожар начался около 6:45 утра по местному времени на третьем этаже здания, где находилась палата для новорожденных.

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По данным Associated Press, в помещении в момент возгорания находились по меньшей мере 15 младенцев. Одного ребенка удалось спасти.

Предварительно причиной пожара называют взрыв или неисправность компрессора системы кондиционирования. Окончательные выводы должно сделать расследование.

Пожарные быстро прибыли на место и локализовали огонь. Остальная часть больницы, по данным AP, серьезно не пострадала.

После трагедии у больницы собрались родственники погибших детей. Многие требовали объяснить, как пожар мог произойти в отделении для новорожденных и почему последствия оказались настолько тяжелыми.

Некоторые тела получили сильные ожоги, поэтому для установления личности погибших потребуется ДНК-экспертиза. Только после идентификации их смогут передать семьям.

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По данным AP, к этому времени родственникам уже передали тела шести младенцев, остальные должны быть переданы после завершения необходимых процедур.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и распорядился немедленно расследовать обстоятельства пожара.

«Трагедия, в которой гибнут дети, - невосполнимая потеря», - говорится в заявлении главы правительства.

После происшествия Шариф распорядился отстранить федерального секретаря здравоохранения Аслама Гхаури и создать специальную комиссию для выяснения причин трагедии, потребовав представить отчет в течение 24 часов.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари также выразил соболезнования и призвал усилить соблюдение требований пожарной безопасности в медицинских учреждениях.