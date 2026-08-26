26 августа 2026, 10:58

Препараты для похудения начали менять рынок одежды больших размеров

Препараты для похудения начали менять рынок одежды больших размеров

После нескольких лет расширения размерных сеток крупные модные бренды начали сокращать ассортимент одежды больших размеров. Одной из причин отраслевые эксперты называют стремительный рост популярности препаратов для похудения класса GLP-1 - Ozempic, Wegovy и других средств, которые уже заметно влияют на потребительское поведение.

Об изменениях пишет Bloomberg. Официально ретейлеры объясняют пересмотр ассортимента оптимизацией бизнеса и снижением спроса. При этом компании не спешат напрямую связывать происходящее с препаратами для снижения веса.

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Исследования PwC показывают, насколько масштабным стал этот рынок: препараты GLP-1 принимают около 21% американских домохозяйств и 9% британских. Для магазинов это означает более непредсказуемый спрос - параметры тела покупателей могут заметно меняться, а вместе с ними меняется и потребность в одежде определенного размера.

H&M уже подтвердила, что убрала из онлайн-каталога размеры 3XL и 4XL. Компания связывает решение с падением спроса и не комментирует возможную связь с препаратами для похудения. По данным аналитической компании Edited, ассортимент больших размеров также сокращается у Aritzia, Mango и Zara.

Для брендов это чувствительная тема. Открытая связь таких решений с препаратами для похудения может вызвать обвинения в отказе от принципов инклюзивности, поэтому ретейлеры предпочитают говорить о коммерческих причинах.

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Сложности испытывают и компании, специализирующиеся на одежде plus-size. Американская Torrid объявила о закрытии более 170 магазинов, а Destination XL Group сообщила о снижении продаж на 8%. В компании при этом оценили долю клиентов, принимающих препараты для похудения, примерно в 25%.

Похожие процессы происходят и за пределами США. В Великобритании обанкротился бренд Live Unlimited London, а австралийская Mosaic Brands после перехода под внешнее управление закрыла около 700 магазинов.

Эксперты считают, что нестабильность веса заставляет покупателей осторожнее относиться к дорогой одежде. Многие предпочитают отложить покупку или выбрать более дешевый вариант, пока их размер не перестанет меняться.

На этом фоне дополнительное преимущество получают Shein и Temu. Крупные игроки рынка ультрабыстрой моды продолжают предлагать недорогую одежду больших размеров, привлекая покупателей, которые не хотят тратить много денег на вещи при постоянно меняющихся параметрах тела.

Препараты для похудения начали менять рынок одежды больших размеров

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