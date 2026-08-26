26 августа 2026, 15:27 Валерия Леонова

Мощное наводнение в Непале: погибли люди, пропали 384 туриста

Мощное наводнение в Непале: погибли люди, пропали 384 туриста

По меньшей мере 17 человек погибли в результате мощного внезапного наводнения в Непале, сотни людей числятся пропавшими без вести. В предварительном списке пропавших - 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин.

Стихия обрушилась на горные районы у границы с Тибетом, сметая дома, дороги, мосты и объекты гидроэнергетики.

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Как сообщает Reuters, особенно сильно пострадал горный район Расува на севере страны. Уровень воды в реке Бхоте-Коси резко поднялся утром в среду, 26 августа. Власти призвали жителей населенных пунктов вдоль реки немедленно перемещаться в более безопасные места.

Непальский совет по туризму сообщил, что после наводнения не удается установить местонахождение 384 путешественников: 291 иностранца и 93 граждан Непала. Ведомство специально подчеркивает, что список предварительный: сейчас власти, туристические компании и спасательные службы выясняют, действительно ли все перечисленные люди находились в зоне бедствия и что с ними произошло.

По данным BBC, число подтвержденных погибших достигло 17. Телеканал ссылается на полицию Непала.

Отдельно стало известно, что пропали восемь граждан Южной Кореи, работавших на строительстве гидроэлектростанции у непальско-тибетской границы. Еще десять южнокорейских работников заблокированы в пострадавшем районе и ожидают эвакуации. Сеул готовит отправку в Непал группы быстрого реагирования.

Наводнение началось примерно в 9 часов утра по местному времени. Потоки воды и обломков разрушили несколько деревень, дороги и гидроэнергетические объекты.

Очевидцы описывают масштабные разрушения. Reuters сообщает о домах, рухнувших в воду, унесенных автомобилях и металлическом мосте, который смыло потоком. Один из местных медработников рассказал агентству, что поселения у реки были практически полностью уничтожены.

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Спасательная операция осложняется рельефом и высоким уровнем воды. В наиболее пострадавших районах Сьябру-Беси и Тимуре спасательные вертолеты не могли приземлиться. В поисках пропавших участвуют полиция и военные.

Правительство Непала обратилось за помощью к Индии и Китаю.

Удар пришелся и по энергетике страны. По данным Министерства энергетики Непала, стихия затронула гидроэлектростанции общей мощностью около 430 МВт - более 12% всей установленной гидроэнергетической мощности страны.

Что стало причиной наводнения

Reuters подчеркивает, что точная причина наводнения пока окончательно не установлена. Однако специалисты расположенного в Катманду Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD), на которых ссылается AP, считают вероятной причиной лавину из льда и горных пород.

По оценке специалиста ICIMOD Сасваты Саньяла, ледово-каменная лавина сошла с ледника на непальской стороне, перекрыла реку Лхенде-Кхола, приток Бхоте-Коси, после чего накопившаяся вода внезапно прорвалась вниз по течению.

Этот же район пострадал от сильного наводнения в августе 2025 года. Тогда причиной стал прорыв ледникового озера в Тибете. Погибли девять человек, еще 24 числились пропавшими, а поток разрушил «Мост дружбы», связывающий Непал и Китай.

Специалисты предупреждают, что Гималайский регион становится особенно уязвимым из-за изменения климата.

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