До 18 млрд долларов на защиту детей: Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram

Корпорация Meta согласилась выплатить до 18 млрд долларов по итогам иска, поданного американскими штатами из-за недостаточных мер защиты детей и подростков в Facebook и Instagram. В рамках соглашения компания также введет новые ограничения для несовершеннолетних пользователей. Сделка еще должна получить одобрение суда. Об этом сообщает ВВС.
Иски против Meta были поданы в 2023 году. Истцы обвиняли компанию в том, что она создавала функции, способствующие чрезмерному и зависимому использованию Instagram и Facebook детьми и подростками, и не уделяла достаточного внимания рискам для их психического и физического здоровья. Компания все обвинения отвергала.
Читайте нас также
Соглашение не означает признания Meta ответственности или нарушения закона. После его утверждения судом компания должна будет изменить работу Facebook и Instagram для пользователей младше 18 лет.
В частности, по умолчанию для несовершеннолетних будет установлен двухчасовой дневной лимит использования соцсетей. Родители смогут отменить это ограничение. Доступ к платформам будет блокироваться с полуночи до 6:00, если родители не разрешат пользоваться ими в это время.
Meta также должна будет отключать уведомления для пользователей младше 18 лет ночью и во время школьных занятий, усилить инструменты родительского контроля и внедрить более надежную проверку возраста.
Для подростков также запретят отображение количества лайков и реакций, а также фильтры, имитирующие косметические процедуры. Пользователи младше 18 лет смогут выбирать неперсонализированную ленту.
Компания обязалась усовершенствовать механизм жалоб на потенциально вредный контент и реагировать как минимум на 90% таких сообщений в течение шести часов. Кроме того, Meta должна будет принимать меры для выявления и удаления аккаунтов детей младше 13 лет.
За выполнением требований будет следить независимый аудитор, который получит широкий доступ к информации и ресурсам компании. Meta также обязуется не делать ложных или вводящих в заблуждение заявлений о функциях безопасности своих платформ.
Существуют разные оценки того, сколько в итоге придется выплатить Meta. По данным самой компании, общая сумма соглашения за 10 лет может составить около $18 млрд. При этом примерно 30% этой суммы Meta выплатит только в том случае, если YouTube и TikTok также внедрят аналогичные меры по защите несовершеннолетних.
Соглашение на общую сумму $17,1 млрд заключили 51 штат, округ Колумбия и три американские территории - Пуэрто-Рико, Американское Самоа и Северные Марианские острова. Техас заключил отдельное соглашение с Meta. По словам генерального прокурора штата, его сумма составляет около $1 млрд.
Нью-Мексико, по утверждению Meta, отказался присоединяться к соглашению и предпочел продолжить судебное разбирательство.
Флорида также не участвует в соглашении. Генеральный прокурор штата заявил в соцсети X, что согласованная сумма - лишь «копейки» для корпорации стоимостью около $1 трлн.
Для сравнения, выручка Meta во втором квартале 2026 года составила $61 млрд. После появления информации о соглашении акции компании также выросли в цене.
Meta призвала YouTube и TikTok присоединиться к этим мерам. Глава юридической службы компании Кертис Джозеф Махони заявил, что предложенная система будет эффективно работать только в том случае, если аналогичные правила введут и другие крупные социальные платформы.
Представители YouTube и TikTok пока не прокомментировали призыв Meta.
Соглашение стало результатом масштабного разбирательства, в котором участвовали десятки американских штатов и территорий. Его вступление в силу зависит от одобрения суда.