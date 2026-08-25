Восьмилетняя девочка в США умерла после купания в озере: причиной стала редкая инфекция

The Guardian

Восьмилетняя Лилиан Смарт из города Растон в штате Луизиана умерла после того, как заразилась амебой Naegleria fowleri во время купания в озере Клэйборн, сообщает The Guardian.

Лилиан скончалась на следующий день после своего восьмого дня рождения. Инфекция вызвала тяжелое поражение мозга, из-за которого организм ребенка не смог восстановиться.

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«Прошлой ночью Лилиан ушла из наших рук в руки Иисуса. Повреждения ее мозга были слишком серьезными, чтобы ее маленькое тело могло восстановиться. Все сделали всё, что могли, чтобы она осталась с нами. Мы убиты горем и, честно говоря, не знаем, что делать дальше», - говорят родители девочки.

«Я безутешно скорблю по поводу известия о кончине Лилиан», - написал губернатор Луизианы Джефф Лэндри на X.

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Naegleria fowleri - одноклеточный организм, который обитает в теплой пресной воде. Заражение возможно, если амеба вместе с водой попадает в нос, а затем проникает через слизистую в мозг.

Инфекция вызывает первичный амебный менингоэнцефалит - редкое заболевание, при котором воспаляются головной мозг и его оболочки. Болезнь развивается быстро и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

При проглатывании зараженной воды инфекция не возникает - амеба может попасть в организм через нос. Инфекция также не передается от человека к человеку.

Naegleria fowleri обитает в теплой пресной воде. Чаще всего случаи заражения регистрируют в южных штатах США, а также в некоторых странах с теплым климатом.