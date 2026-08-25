25 августа 2026, 16:06

Внешняя разведка Германии ищет кадры среди геймеров

Внешняя разведка Германии ищет кадры среди геймеров

Немецкая внешняя разведка проводит кампанию по поиску геймеров, которых хочет привлечь к работе в киберразведке и борьбе с хакерами.

Представители Федеральной разведывательной службы Германии (BND) посетят Gamescom 2026 в Кёльне, крупнейшую в мире выставку видеоигр, для поиска молодых кандидатов на работу в спецслужбе, пишет eurointegration.com.ua

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В BND заявили о «значительном пересечении» между навыками, которыми обладают поклонники видеоигр, и компетенциями, необходимыми разведке для противодействия хакерам, атакующим критическую инфраструктуру Германии.

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По данным издания, операция по набору сотрудников на Gamescom является частью масштабной реформы немецкой разведки. Берлин стремится превратить BND в значительно более мощную спецслужбу, способную конкурировать с британской MI6 и израильским Моссадом.

Источник в разведке рассказал, что геймерам, соответствующим профилю BND, предложат пройти пятиэтапное испытание. Оно призвано проверить их способности в сфере кибербезопасности и хакерства.

Ожидается, что особый интерес для разведки будут представлять молодые люди с техническими навыками, которые могут быть использованы для противодействия кибератакам.

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