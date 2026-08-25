25 августа 2026, 15:14

В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»

В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»

Учёные описали новый вид горной рогатой ящерицы, обнаруженной в высокогорных лесах Таиланда. Рептилия получила необычное имя - Acanthosaura syrax, в честь Сиракс, драконицы Рейниры Таргариен из сериала HBO «Дом дракона».

Новый вид нашли в вечнозелёных лесах национального парка Мэвонг на западе Таиланда, на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Пока Acanthosaura syrax не обнаруживали больше нигде, поэтому её известный ареал чрезвычайно мал. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

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Почему именно Сиракс

Название учёные выбрали не только ради эффектной отсылки к сериалу. У настоящего «дракона» обнаружилось сразу несколько черт, напоминающих его фантастическую тёзку.

Ящерица отличается желтовато-зелёной окраской и считается одной из самых маленьких представительниц рода Acanthosaura. Кроме того, для своих размеров она откладывает довольно много яиц - от шести до шестнадцати за одну кладку. Именно жёлтая окраска, сравнительно небольшие размеры и высокая плодовитость напомнили исследователям Сиракс из «Дома дракона».

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Внешность у нового вида вполне соответствует «драконьему» имени: по шее и спине проходят характерные колючие гребни. При этом их чешуйки оказались самыми маленькими среди всех известных представителей рода. От близких видов новая ящерица отличается и характерной тёмной полосой на шее, а генетический анализ подтвердил, что речь действительно идёт об отдельном виде.

Редкий обитатель горных лесов

Исследователи считают, что Acanthosaura syrax обитает лишь в очень ограниченной полосе высокогорного леса. Горный рельеф дополнительно разделяет отдельные популяции, поэтому вид может оказаться особенно чувствительным к уничтожению или изменению среды обитания.

Учёные призывают уделить больше внимания защите высокогорных лесов Мэвонга и надеются, что маленький «дракон» сможет стать одним из символов сохранения уникальной природы этого региона.

 

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