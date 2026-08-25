США готовят крупнейшее в истории аннулирование виз: оно может затронуть до 200 тысяч человек

Администрация президента США Дональда Трампа готовится аннулировать деловые и туристические визы около 200 тысяч иностранцев, которые приехали в Соединенные Штаты как временные посетители, а затем обратились за убежищем.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на документы Госдепартамента США и двух американских чиновников, речь идет о визах категорий B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год.

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Если план не будет пересмотрен или оспорен, Госдепартамент намерен начать аннулирование виз в ближайшие недели совместно с Министерством внутренней безопасности США.

По оценке AP, это может стать крупнейшим массовым аннулированием виз в истории страны

Кого это коснется

Меры направлены на иностранцев, которые получили визу для краткосрочной поездки в США - например, туристической или деловой, - но после приезда подали заявление на предоставление убежища, чтобы остаться в стране.

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Представитель Госдепартамента Томми Пиготт подтвердил AP, что ведомство совместно с Министерством внутренней безопасности работает над выявлением таких иностранцев и аннулированием их неиммиграционных виз.

При этом аннулирование визы само по себе не означает автоматической или немедленной депортации.

У многих затронутых решением людей заявления о предоставлении убежища продолжают рассматриваться. Они потеряют статус владельца действующей туристической или деловой визы, однако их дальнейшее право находиться в США будет зависеть от иммиграционного статуса и рассмотрения дела об убежище.

До этого аннулировано около 175 тысяч виз

Новая мера станет частью более широкой политики администрации Дональда Трампа по ужесточению иммиграционных и визовых правил.

По данным AP, за последние полтора года Госдепартамент уже аннулировал около 175 тысяч виз по различным основаниям. Нынешняя операция отличается прежде всего масштабом и тем, что направлена на конкретную категорию иностранцев - обладателей B1/B2, которые после приезда в США запросили убежище.

Само решение пока не объявлено окончательно. AP подчеркивает, что план может быть пересмотрен до начала массового аннулирования виз.