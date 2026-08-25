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Спустя два месяца: число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 6500

Спустя два месяца: число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 6500

Спустя два месяца после разрушительных землетрясений в Венесуэле число погибших достигло 6509 человек. Обновленные данные 25 августа сообщил глава Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, сообщает Deutsche Welle.

По данным EFE, за последнюю неделю число подтвержденных жертв увеличилось еще на 71 человека.

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Масштаб последствий катастрофы остается огромным. Медицинскую помощь в больницах получили 226 696 человек, сообщил Родригес.

В ходе поисково-спасательных операций из-под завалов удалось извлечь живыми 6462 человека. При этом поисковые работы в наиболее пострадавшем прибрежном штате Ла-Гуайра продолжаются.

Как сообщают СМИ Веннесуэлы, не озвучена еще одна ощутимая цифра - число пропавших без вести. Местные жители создали гражданскую инициативу «Desaparecidos del Terremoto de Venezuela», которая собирает обращения семей и ведет реестр людей, о судьбе которых ничего не известно, - сейчас в нем примерно 29 500 человек

Многие из жертв похоронены без опознания на специально отведенном участке на кладбище Ла-Гуайры.

Тысячи домов серьезно повреждены

Власти обследовали уже 60 785 жилых домов. Из них 35 545 признаны пригодными для проживания, для 14 239 введены ограничения, а еще 11 001 здание отнесено к категории высокого риска.

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Семьям, потерявшим жилье, уже передали 335 новых домов.

Продолжается и расчистка разрушенных районов. По официальным данным, вывезено более 600 тысяч тонн обломков, что составляет около 29% от их предполагаемого общего объема.

Два мощных удара менее чем за минуту

Катастрофа произошла вечером 24 июня на севере Венесуэлы.

Согласно данным Геологической службы США (USGS), сначала произошло землетрясение магнитудой 7,2, а менее чем через минуту последовал еще более мощный толчок магнитудой 7,5. Оба эпицентра находились на севере страны, к западу от Каракаса.

USGS практически сразу присвоила обоим землетрясениям высокий уровень опасности, а впоследствии сообщила, что толчки вызвали многочисленные оползни.

Через неделю после катастрофы в Венесуэле был объявлен семидневный национальный траур. Тогда официальное число погибших составляло около 2300 человек. С тех пор оно росло по мере поисковых работ и уточнения данных.

Спустя два месяца восстановление пострадавших районов продолжается.

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