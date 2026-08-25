Reuters: глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву для переговоров

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф во вторник, 25 августа, прибыл в Москву с необъявленным заранее визитом. О поездке главы американской разведки сообщили Reuters, CBS News, ABC News и Axios.

По данным Reuters, Рэтклифф прибыл в российскую столицу для проведения встреч. С кем именно он намерен вести переговоры и какие вопросы будут обсуждаться, пока не сообщается.

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DW и ABC News со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, также подтвердили, что директор ЦРУ находится в Москве для встреч.

По данным CBS News, поездка заранее публично не объявлялась. На фоне сообщений о визите в одном из московских аэропортов был замечен американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, а также дипломатический кортеж США.

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При этом Reuters, ссылаясь на данные Flightradar24, сообщает, что американский C-17 с бортовым номером 07-7181 приземлился во Внуково, прилетев непосредственно из Риги. Самолет находился в столице Латвии с 23 августа, куда прибыл с авиабазы в районе Вашингтона.

Первоначально Москва заявила, что не располагает информацией о цели прибытия американского военного самолета.

По данным Axios, нынешняя поездка стала первым визитом Джона Рэтклиффа в Россию с момента его вступления в должность директора ЦРУ.