«Озеро Америка»: Трамп предложил переименовать озеро Онтарио

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность переименовать озеро Онтарио в «Озеро Америка» (Lake America). Необычное предложение прозвучало на фоне резкого обострения торгового конфликта между США и Канадой.

Об этом 25 августа сообщает Reuters. Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что США «всерьез рассматривают» изменение названия озера, поскольку больше не рассчитывают вести значительный бизнес с канадской провинцией Онтарио.

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Озеро Онтарио - одно из пяти Великих озер Северной Америки. По нему проходит часть границы США и Канады: американский берег находится в штате Нью-Йорк, а на канадском берегу расположен, в частности, крупнейший город страны Торонто.

Идея напоминает другое решение Трампа. После возвращения в Белый дом он распорядился использовать в США название «Залив Америки» (Gulf of America) вместо Мексиканского залива. Теперь президент заговорил о подобном переименовании озера Онтарио.

Заявление прозвучало после провала торговых переговоров между Вашингтоном и Оттавой.

В минувшие выходные США ввели 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров общей стоимостью около 20 млрд долларов. Трамп также пригрозил увеличить до 50% пошлины на автомобили, грузовики и автокомпоненты из Канады.

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Президент США потребовал от канадского руководства «подчиниться», предупредив, что в противном случае последствия могут оказаться гораздо серьезнее нынешних тарифов.

Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ заявил, что Оттава не согласится на условия, при которых с Канадой обращаются как с зависимой от США страной. По его словам, требования Вашингтона угрожают ключевым отраслям канадской экономики - прежде всего автомобильной промышленности, производству стали и алюминия.

Канада ответила

Во вторник Канада объявила о введении ответных пошлин на американские товары примерно на 20 млрд долларов. Они затронут более 700 видов продукции из США, включая сталь, алюминий, сыр, электронику, одежду и оборудование. Новые канадские тарифы должны вступить в силу 8 сентября.

Правительство Канады одновременно объявило пакет помощи предприятиям и работникам, пострадавшим от торгового конфликта.

Таким образом, спор между двумя странами, экономики которых десятилетиями были тесно связаны, перерос в обмен торговыми ограничениями. Предложение Трампа переименовать озеро Онтарио стало еще одним символом резкого ухудшения отношений между Вашингтоном и Оттавой.