Оружие, топоры и взрывчатка: Европол предупреждает об изменении музейной преступности в Европе

Ограбления европейских музеев, которые прежде считались преимущественно ненасильственным видом имущественной преступности, становятся все более агрессивными. Преступники используют огнестрельное оружие, кувалды, топоры и взрывчатку, угрожают охранникам и посетителям и все чаще заранее выбирают конкретные дорогостоящие экспонаты.

Об этом говорится в новом докладе Европола Changing tactics, changing targets: the evolving nature of museum heists, опубликованном 24 августа.

Читайте нас также Google News Facebook

По оценке европейского полицейского агентства, изменение тактики может говорить и о появлении в этой сфере новых преступных группировок. Это уже не обязательно традиционные посредники нелегального рынка искусства.

В некоторых случаях исполнители вообще не были знакомы друг с другом до преступления - их находили и вербовали через социальные сети. Европол допускает, что здесь развивается модель «преступление как услуга», когда организаторы привлекают исполнителей для конкретной операции.

Других преступников музейные кражи могут привлекать сочетанием потенциально большой прибыли и относительно невысокого риска.

Почему охотятся за золотом и драгоценностями

Особый интерес преступников сегодня вызывают золото, серебро, драгоценные камни и ювелирные изделия.

Причина проста: такие предметы сравнительно легко превратить в товар, происхождение которого трудно установить. Золото и серебро можно переплавить, а драгоценные камни - вынуть из исторических украшений и продать отдельно.

Reuters обращает внимание еще на один фактор: за последние два года золото подорожало примерно на 85%, что сделало подобные экспонаты особенно привлекательной целью для преступников.

Читайте

Еще одна категория, которую выделяет Европол, - старинный китайский фарфор. Высокий спрос позволяет сбывать подобные вещи на международном арт-рынке.

Взрыв в Нидерландах и ограбление Лувра

В докладе приводятся несколько громких преступлений последних лет.

В январе 2025 года преступники с помощью взрывчатки проникли в Музей Дренте в Нидерландах. Они похитили древние дакийские золотые артефакты, в том числе золотой шлем возрастом около 2500 лет и несколько браслетов. Европол рассматривает этот случай как пример нового, гораздо более агрессивного подхода к музейным кражам.

Еще более громким стало ограбление Лувра в октябре 2025 года. Злоумышленники проникли в музей через окно, разбили витрины и похитили восемь исторических ювелирных изделий. Ущерб французская прокуратура оценила примерно в 88 миллионов евро.

После этого преступления во Франции вновь заговорили о недостаточной защищенности крупнейших музеев. Сенаторы, посетившие Лувр после ограбления, заявили, что существующая система безопасности не соответствует современным требованиям.

Европол подчеркивает: нелегальная торговля культурными ценностями остается частью организованной имущественной преступности и часто имеет трансграничный характер. Похищенное в одной стране может продаваться совсем в другой, а доходы от таких преступлений пересекаться с другими видами криминальной деятельности, включая отмывание денег.