Названы самые перегруженные туристами регионы Европы: лидируют греческие острова

Греческие острова оказались абсолютными лидерами Евросоюза по интенсивности туризма. В регионе Южного Эгейского моря в 2024 году на каждого постоянного жителя пришлось почти 127 туристических ночевок - больше, чем где-либо еще в ЕС.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat. Европейская статистическая служба сравнила количество ночей, проведенных туристами в гостиницах и других местах размещения, с численностью постоянного населения регионов.

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На первом месте оказался регион Южное Эгейское море в Греции, куда входят Кикладские и Додеканесские острова - в том числе Санторини, Миконос, Родос и Кос.

В 2024 году здесь зарегистрировали более 41,5 млн туристических ночевок при населении около 326 тысяч человек. Это примерно 127 ночевок на одного жителя.

Для сравнения: в среднем по Евросоюзу показатель составлял всего около 6,7 ночевки на одного жителя. Таким образом, туристическая интенсивность на Южных Эгейских островах почти в 19 раз превышала средний уровень ЕС.

На втором месте - Корфу и Закинтос

Второе место также заняла Греция - Ионические острова, среди которых Корфу и Закинтос.

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При населении около 200 тысяч человек туристы провели здесь более 20,5 млн ночей, или примерно 103 ночевки на каждого местного жителя.

Дальше разрыв заметно сокращается. На третьем месте находится итальянский Южный Тироль - автономная провинция Больцано, где зарегистрировано около 69 туристических ночевок на одного жителя.

Затем следуют Адриатическое побережье Хорватии - около 67,5 и Балеарские острова Испании - около 60.

В первую десятку регионов ЕС с самой высокой интенсивностью туризма в 2024 году вошли:

Южное Эгейское море, Греция - около 127 ночевок на жителя Ионические острова, Греция - около 103 Южный Тироль (Больцано), Италия - около 69 Адриатическая Хорватия - около 67,5 Балеарские острова, Испания - около 60 Крит, Греция - около 55,6 Тироль, Австрия - около 50,6 Алгарве, Португалия - около 47,5 Канарские острова, Испания - около 44,4 Зальцбург, Австрия - около 44,1.

При этом высокий показатель не означает, что одновременно на одного жителя приходится 127 туристов. Речь идет о суммарном количестве ночевок за весь год. Кроме того, статистика учитывает туристов, которые остаются как минимум на одну ночь, поэтому однодневные посетители в эти цифры не входят.

На снимке: остров Закинтос.