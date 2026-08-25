NASA запускает телескоп, который заглянет в прошлое Вселенной и займется поиском планет

NASA собирается запустить телескоп Nancy Grace Roman для изучения темной энергии, поиска экзопланет и переписи Вселенной. Запуск запланирован на 30 августа с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщили в NASA.

Nancy Grace Roman предназначен для масштабных наблюдений за большими участками неба и Вселенной в целом. С его помощью ученые рассчитывают изучить, как менялась Вселенная, что влияет на ее расширение, а также исследовать экзопланеты - астрономические объекты, обращающиеся вокруг звезд за пределами Солнечной системы.

Читайте нас также Google News Facebook

Телескоп будет запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy. Falcon Heavy относится к самым мощным ракетам SpaceX. Носитель использует три соединенных ускорителя, которые обеспечивают необходимую тягу для вывода на орбиту крупных космических аппаратов.

Читайте

Nancy Grace Roman уже находится внутри защитного обтекателя, который предохраняет аппарат от воздействия атмосферы и аэродинамических нагрузок во время старта.

Решение о запуске приняли после проверки готовности к миссии, которая прошла 21 августа в Космическом центре имени Кеннеди. Представители NASA, команды телескопа и SpaceX оценили состояние космического аппарата, ракеты, стартовой площадки и ход подготовки к полету.