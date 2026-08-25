На юго-запад Франции обрушился торнадо - повреждены около 300 домов, пострадал 41 человек

В понедельник мощный торнадо пронесся по юго-западу Франции. Сильнее всего пострадало село Помас в департаменте Од, где проживает примерно тысяча человек. В итоге повреждены около 300 домов, по меньшей мере 41 человек получил травмы, сообщает France24.
15 пострадавших доставили в больницы. Среди них была беременная женщина, которая получила травмы в результате обрушения части дома.
Читайте нас также
В нескольких районах юго-запада Франции власти объявили оранжевый уровень опасности.
По данным национальной метеорологической службы Météo-France, в соседнем с Помас селе Аркет-ан-Валь скорость ветра достигала 117 км/ч.
Шторм также серьезно нарушил транспортное сообщение. В аэропортах Бордо, Марселя, Ниццы, Тулузы и Парижа произошли отмены и задержки рейсов.
Из-за сильного града в департаменте Од отменили третий этап велогонки «Вуэльта Испании».
Около 2800 домов в десяти населенных пунктах региона остались без электричества. Аварийные службы продолжают оценивать ущерб и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.
Во Франции ежегодно регистрируют несколько десятков торнадо. При этом Météo-France отмечает, что влияние глобального потепления на частоту и интенсивность таких явлений пока не установлено.