На юго-запад Франции обрушился торнадо - повреждены около 300 домов, пострадал 41 человек

В понедельник мощный торнадо пронесся по юго-западу Франции. Сильнее всего пострадало село Помас в департаменте Од, где проживает примерно тысяча человек. В итоге повреждены около 300 домов, по меньшей мере 41 человек получил травмы, сообщает France24.

15 пострадавших доставили в больницы. Среди них была беременная женщина, которая получила травмы в результате обрушения части дома.

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В нескольких районах юго-запада Франции власти объявили оранжевый уровень опасности.

По данным национальной метеорологической службы Météo-France, в соседнем с Помас селе Аркет-ан-Валь скорость ветра достигала 117 км/ч.

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Шторм также серьезно нарушил транспортное сообщение. В аэропортах Бордо, Марселя, Ниццы, Тулузы и Парижа произошли отмены и задержки рейсов.

Из-за сильного града в департаменте Од отменили третий этап велогонки «Вуэльта Испании».

Около 2800 домов в десяти населенных пунктах региона остались без электричества. Аварийные службы продолжают оценивать ущерб и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Во Франции ежегодно регистрируют несколько десятков торнадо. При этом Météo-France отмечает, что влияние глобального потепления на частоту и интенсивность таких явлений пока не установлено.