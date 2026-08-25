Иран пообещал ответить на новые санкции США: Тегеран заявляет, что готов перейти в наступление

Иран пообещал ответить на новую масштабную санкционную кампанию США и предупредил, что больше не намерен ограничиваться оборонительной тактикой.
«Врагам следует ждать атаки», - заявил министр экономики Ирана Али Маданизаде после того, как Вашингтон объявил о новом этапе экономического давления на Тегеран. Его слова приводит Reuters.
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Американский Минфин накануне запустил кампанию Operation Economic Outcast, которая предусматривает расширение санкций против компаний, банков и посредников, продолжающих сотрудничать с Ираном. Особое внимание США намерены уделять операциям с нефтью, золотом, технологиями, авиацией, криптовалютами и морскими перевозками.
Однако Тегеран утверждает, что готовился к новому давлению заранее. По словам Маданизаде, Иран намерен не только приспосабливаться к санкциям, но и предпринимать ответные действия. Подробностей возможных экономических мер он не раскрыл.
Более жестко высказался представитель Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Мохебби. Он предупредил, что в случае угрозы иранской инфраструктуре ответ может затронуть американские интересы и объекты, имеющие значение для энергетики.
Китай тоже отверг давление США
Для эффективности новых санкций Вашингтону особенно важно ограничить торговлю Ирана с Китаем - крупнейшим покупателем иранской нефти.
Пекин, однако, уже заявил, что его экономические отношения с Тегераном являются законными и не должны становиться объектом американского вмешательства.
США пока не ввели наиболее болезненные вторичные санкции против крупнейших китайских банков, связанных с расчетами за иранскую нефть. Поэтому именно возможное давление на Китай может стать следующим и гораздо более серьезным этапом противостояния.
На фоне санкций продолжаются попытки переговоров
Одновременно появляются признаки того, что стороны пока не отказались от дипломатического пути.
Пакистан пытается выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном. Начальник пакистанской армии Асим Мунир на этой неделе посетил Иран. Иранские представители заявили, что он привез американское послание, которое может быть связано с попыткой возобновить переговоры.
США официально эту информацию пока не подтвердили.
Таким образом, экономическое противостояние вступает в новую фазу: Вашингтон пытается максимально затруднить Ирану доступ к международной торговле и финансам, а Тегеран обещает не ограничиваться попытками пережить санкции и говорит об ответных действиях.
При этом главный вопрос остается прежним - насколько далеко США готовы зайти в применении вторичных санкций против стран, прежде всего Китая, которые продолжают торговать с Ираном.