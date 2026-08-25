Француженка Софи Адено и американец Анил Менон вновь вышли в открытый космос для ремонта МКС

Французский астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и американский астронавт NASA Анил Менон во вторник, 25 августа, вновь вышли в открытый космос.

Им предстоит завершить работу, которую не удалось закончить неделю назад, - установить новую антенну высокоскоростной связи Международной космической станции с Землей.

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Как сообщает NASA, выход начался в 08:27 по восточному времени США (15:27 по Риге). Работа за пределами станции рассчитана примерно на шесть с половиной часов.

Менона во время выхода можно отличить по красным полосам на скафандре, Адено работает в скафандре без полос.

Это уже вторая попытка астронавтов заменить неисправную антенну Space-to-Ground Antenna 2 (SGANT-2).

Первый выход состоялся 18 августа и продолжался 6 часов 23 минуты. Адено и Менону удалось демонтировать старую антенну, однако установить запасную они не успели.

В результате астронавтам пришлось закрепить снятую антенну снаружи станции и вернуться внутрь МКС, оставив установку новой для следующего выхода.

Неисправность SGANT-2 возникла еще в ноябре 2025 года. Антенна перестала отслеживать спутники системы Tracking and Data Relay Satellite (TDRS), через которую передаются данные и поддерживается связь между Международной космической станцией и наземными центрами.

При этом МКС не оставалась без связи: необходимые функции выполняла другая антенна станции.

Для 43-летней Софи Адено нынешний выход в космос стал вторым всего за неделю. 18 августа она вошла в историю как первая француженка, вышедшая в открытый космос. До нее ни одна женщина - представитель Франции не выполняла этого.

Для Анила Менона сегодняшний выход уже третий. Ранее в августе он работал за пределами МКС вместе с астронавтом NASA Джессикой Меир, а 18 августа - с Адено.

Сегодняшняя операция официально обозначена как US Spacewalk 98 (EVA-98).

Трансляцию выхода NASA ведет в прямом эфире:

Прямая трансляция NASA с МКС