25 августа 2026, 19:23 Валерия Леонова

Эффект «Одиссеи»: фильм Нолана вызвал туристический бум в Греции

Эффект «Одиссеи»: фильм Нолана вызвал туристический бум в Греции

Новая «Одиссея» Кристофера Нолана принесла Греции не только мировую рекламу, но и заметный рост интереса туристов. После выхода фильма бронирования поездок в страну начали расти, а греческие власти рассчитывают превратить кинематографический успех в долгосрочный туристический проект.

По данным easyJet holidays, уже в начале августа количество бронирований отдыха на материковой части Греции и ее островах выросло на 18% всего за одну неделю. Особенно заметным оказался интерес к Корфу: число бронирований увеличилось на 28%.

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Поисковые запросы по Пелопоннесу выросли на 12%, Кефалонии - на 8%, Закинфу - на 7%.

В Греции этот всплеск уже называют своеобразным «эффектом Одиссеи»

Интерес к фильму дошел до самого высокого политического уровня.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел видеоконференцию с Кристофером Ноланом и поблагодарил режиссера за вклад фильма в рост мирового интереса к древнегреческой культуре.

Мицотакис отдельно отметил, что значительная часть картины снималась в Греции, и назвал такие проекты способом соединить богатое культурное наследие страны с современным творчеством. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Греции.

Разговор состоялся еще 28 июля, вскоре после выхода картины, - то есть греческие власти довольно быстро поняли потенциальный туристический эффект фильма.

По следам Одиссея

Теперь власти пытаются превратить интерес зрителей в реальные путешествия.

Греческая национальная туристическая организация организовала пресс-тур на Итаку - остров, который в гомеровском эпосе считается родиной Одиссея и конечной точкой его десятилетнего путешествия после Троянской войны.

Еще более масштабный проект готовит Пелопоннес - один из регионов, где проходили съемки фильма Нолана.

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Региональные власти разрабатывают туристический маршрут «Одиссея - Пелопоннес Гомера», который должен объединить места съемок фильма с достопримечательностями, связанными с гомеровскими мифами. Планируется создать специальные указатели и сайт для путешественников.

Среди мест, которые предполагается включить в маршрут, - островок Кранае возле Гитиона, связанный с легендой о Парисе и Елене, и Пефнос, фигурирующий в мифах о Зевсе и Леде.

Особый интерес вызывает район Пилоса. Именно там находится пещера Нестора, возле которой снимались сцены, связанные с циклопом Полифемом. Греческая Kathimerini в начале августа рассказывала о туристах, которые после просмотра фильма специально выясняли, можно ли посетить реальные места съемок.

«Мы хотим извлечь выгоду из созданного ажиотажа», - признает заместитель главы региона Пелопоннес по вопросам туризма Танасис Михелонгонас.

По его словам, международная известность, которую фильм уже принес региону, сама по себе стоит миллионы, и теперь задача Греции - воспользоваться этим вниманием.

Туроператор Unforgettable Greece сообщил Travel Weekly, что количество бронирований поездок в Грецию увеличилось на 76% по сравнению с прошлым годом. Компания запустила сразу 22 новых тематических маршрута, связывающих Афины, Корфу и Итаку.

При этом easyJet holidays фиксирует особенно заметный интерес именно к местам, ассоциирующимся с фильмом и греческими мифами. Компания даже запустила отдельную подборку путешествий, вдохновленных «Одиссеей».

Эффект вышел далеко за пределы туристической индустрии.

По данным Circana BookScan, с начала года продажи произведений Гомера выросли на 70% в Великобритании и на 76% в США. А анализ Google Trends, проведенный платформой Preply, показал резкий всплеск интереса к запросам об изучении греческого языка.

Таким образом, спустя почти три тысячи лет после создания «Одиссеи» путешествие Одиссея снова заставляет людей отправляться в Грецию - на этот раз благодаря Кристоферу Нолану.

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