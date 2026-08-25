Бутылка превращается в печенье: ученые научились получать пищу из пластиковых отходов

Пластиковая бутылка однажды может стать частью рациона астронавтов, отправившихся к Марсу. Американские ученые разработали технологию, позволяющую превращать компоненты пластиковых и растительных отходов в белки, жиры и другие пищевые вещества, а затем печатать из полученной смеси необычное печенье на 3D-принтере.

Разработку ведет команда Southern Illinois University Carbondale под руководством микробиолога Лахиру Джаякоди. Результаты представлены на конференции Американского химического общества (ACS) в Чикаго.

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Проект получил название µBites - «микробайты» и изначально создавался в рамках программы NASA Deep Space Food Challenge, призванной найти способы кормить экипажи во время длительных космических миссий.

Как пластик превращают в еду

Речь идет не о том, что пластик измельчают и добавляют в тесто.

Ученые используют полиэтилентерефталат - PET, из которого делают множество одноразовых бутылок. Сначала его обрабатывают водой и кислородом при высокой температуре и давлении. В результате материал распадается на более простые соединения, содержащие углерод.

После этого за работу берутся специально запрограммированные дрожжи. Они используют полученные молекулы как сырье и превращают их в новые вещества - белки, жиры, кислоты и другие потенциально съедобные компоненты.

К ним ученые добавляют крахмал, клетчатку и подсластитель, после чего смесь пропускают через пищевой 3D-принтер и получают небольшие дискообразные печенья.

«Мы подумали: почему бы не заняться едой? Пластик - это углерод, и пища - это тоже углерод», - объясняет Джаякоди.

Еще один штамм дрожжей исследователи научили производить ванильный ароматизатор из растительной биомассы, а из одного из продуктов переработки PET - получать бета-каротин, который организм способен превращать в витамин А.

Есть пока не разрешили

Несмотря на необычный внешний вид и название, исследователи утверждают, что лабораторные показатели свидетельствуют о безопасности полученного продукта.

Однако свежая версия µBites пока не получила институционального разрешения на дегустацию людьми.

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Исследователи оценивали ее аромат - и, по данным ACS, он получил хорошие отзывы. Многие участники опроса также заявили, что были бы готовы попробовать такую пищу в ситуации, когда обычные продукты недоступны.

Таким образом, говорить о готовом к продаже «печенье из пластика» пока рано. Технология остается экспериментальной.

Зачем такое печенье космонавтам

Одна из главных проблем будущего полета на Марс - необходимость обеспечить экипаж пищей на несколько лет.

По словам Джаякоди, полет к Марсу и обратно может занять около трех лет, поэтому космическому кораблю придется максимально эффективно перерабатывать имеющиеся ресурсы и отходы.

Именно для подобных условий NASA и проводило Deep Space Food Challenge. Команда SIU получила в рамках программы финансирование на разработку своей технологии.

Сейчас производство экспериментального продукта стоит примерно 60 долларов за килограмм. Исследователи рассчитывают, что более эффективные штаммы дрожжей и переход к крупному производству позволят заметно снизить цену.

Не только для Марса

Разработчики считают, что технология может пригодиться и на Земле - например, во время стихийных бедствий, на удаленных объектах или подводных лодках, где доставка свежих продуктов затруднена.

В перспективе ученые хотят научить микроорганизмы производить и другие ингредиенты µBites - крахмал, клетчатку и подсластители.

Джаякоди надеется, что через несколько лет технология сможет приблизиться к реальному применению. При этом сам исследователь признает: одним из главных препятствий станет не химия, а психология - людей еще предстоит убедить, что пища, исходным сырьем для которой была пластиковая бутылка, действительно может быть безопасной и съедобной.