«Мексиканская Памплона» обернулась трагедией: два погибших и десятки пострадавших

Традиционный забег с быками Huamantlada в мексиканском штате Тласкала в этом году закончился трагедией. Два человека погибли, ещё как минимум 11 получили травмы во время одного из самых известных и опасных праздников такого рода в Мексике.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на местные данные, во время праздника на улицы города Уамантла выпустили 21 боевого быка весом более 400 килограммов каждый. Тысячи зрителей наблюдали за происходящим, а часть участников вышла непосредственно на огороженный маршрут.

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Первой жертвой стал 29-летний житель Уамантлы Хуан Мануэль Филомено Эррера. По данным мексиканских СМИ, он потерял равновесие и упал, после чего подвергся нападению быка. Мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки. Спасти его не удалось. Местные власти сообщали, что это была первая смерть во время Huamantlada за восемь лет.

Позднее стало известно о второй жертве. 57-летний Луис Холокотси Рамирес получил перелом черепа и тяжёлую травму грудной клетки. Его в критическом состоянии на вертолёте доставили в специализированную больницу в штате Мехико, однако врачи не смогли спасти мужчину. Обновлённые данные о двух погибших подтвердили местные СМИ.

Камеры запечатлели опасные моменты

В социальных сетях и СМИ появились кадры с места происшествия. На одном из видео бык подбрасывает женщину в воздух, после чего она получает ранение в область лица. Окружающим удалось отвлечь животное, и пострадавшая смогла самостоятельно добраться до безопасного места.

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На других кадрах видно, как бык несколько раз атакует мужчину возле ограждения. По данным Daily Mail, речь идёт о 55-летнем Хосе Андресе Эрнандесе. После нападения его госпитализировали с травмами головы и ноги. Позднее сообщалось, что его состояние стабилизировалось.

По первоначальным официальным данным властей Тласкалы, непосредственно после праздника один человек погиб, девять были ранены рогами быков, а ещё несколько получили менее серьёзные повреждения. Позднее число погибших выросло до двух.

Праздник проводят более 70 лет

Huamantlada проходит в Уамантле с 1954 года и была создана по образцу знаменитого забега с быками в испанской Памплоне. Однако мексиканская версия отличается тем, что животных выпускают одновременно на разных участках городского маршрута, поэтому участникам сложнее предугадать направление движения быков.

В последние годы мероприятие собирает тысячи зрителей. Власти устанавливают на улицах специальные ограждения и организуют медицинские пункты, однако нынешний забег представители местного здравоохранения назвали одним из самых тяжёлых за последние годы.

Глава службы здравоохранения штата Ригоберто Самудио Менесес сообщил, что первый пострадавший появился уже примерно через полторы минуты после начала мероприятия. По его словам, эвакуация некоторых раненых была осложнена расположением пунктов медицинской помощи.