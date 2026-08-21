Раскрыта неожиданная роль ЦРУ в судьбе Стива Джобса

Сооснователь и многолетний руководитель корпорации Apple Стив Джобс частично обязан своим успехом Центральному разведывательному управлению (ЦРУ), которое в 80-х годах XX века приобрело у него тысячи компьютеров.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на выдержки из книги своей бывшей журналистки Шэрон Вейнбергер.

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В 1985 году после ухода из Apple из-за конфликта с руководством Джобс основал новую компанию по производству электроники под названием NeXT, однако компьютеры компании были дорогими, из-за чего большинство потребителей не могли их себе позволить, а надежды на университеты, как на основного покупателя его техники, себя не оправдали. В это же время представители ЦРУ пришли в NeXT и заявили, что им необходимы 20 тыс. компьютеров, причем всю партию в управлении хотели получить всего за один год. Для наращивания производства ЦРУ привлекло специалистов из компании Sun Microsystems которая уже работала с американскими властями, это позволило в сжатые сроки увеличить выпуск рабочих станций NeXT до нескольких тысяч в месяц.

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Как указывает издание, компьютеры NeXT, на которых устанавливались экраны с высоким разрешением, были нужны Национальному управлению военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO), которое с их помощью обрабатывало спутниковые снимки, а также готовило материалы брифингов для законодателей и руководства страны. После покупки ЦРУ дополнительно модифицировали рабочие станции Джобса для большей производительности, устанавливая в них более производительный микрочип от Motorola и специальную видеокарту от Intel.

Эта сделка помогла компании NeXT развиться и впоследствии войти в состав Apple, а Джобсу спустя некоторое время - возглавить технологического гиганта из Купертино. При этом операционная система компьютеров NeXT легла в основу ОС для продукции Apple.