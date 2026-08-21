Газ снова дорожает, а Европа подходит к зиме с ограниченным запасом

Европейский газ заметно подорожал на фоне опасений за запасы перед отопительным сезоном. Хранилища заполнены значительно хуже обычного для этого времени года, а новые перебои с поставками или продолжительное похолодание могут быстро усилить давление на цены.

По оценке Oxford Economics, в начале августа европейские газохранилища были заполнены примерно на 57%. Это исторически низкий уровень для данного периода. При этом страны ЕС ориентируются на заполнение хранилищ примерно до 90%, хотя сроки достижения этой цели теперь стали более гибкими, пишет Bloomberg

Читайте нас также Google News Facebook

Обычно летом Европа активно накапливает газ к зиме, но в этом году сделать это сложнее. На ситуацию одновременно влияют ограничения поставок через Ормузский пролив, затянувшиеся остановки на норвежских месторождениях и засуха, которая сократила выработку гидро- и атомной энергетики.

Жара добавляет еще одну проблему. Из-за высокого спроса на электроэнергию газовые электростанции работают активнее, поэтому часть топлива, которое могло бы отправиться в хранилища, расходуется уже сейчас.

При этом Европа сегодня лучше подготовлена к энергетическим потрясениям, чем несколько лет назад. Потребление газа снизилось, доля возобновляемой энергетики выросла, а мощности по импорту СПГ расширились. Это уменьшает риск физического дефицита, но не отменяет зависимости от погоды.

Читайте

Холодная зима способна быстро изменить ситуацию. При низких запасах продолжительное похолодание увеличит спрос и усилит конкуренцию за поставки, что может привести к новому скачку цен.

Дорогой газ способен ударить и по инфляции. Оптовые цены не сразу отражаются в счетах потребителей, поскольку энергокомпании заранее фиксируют часть закупок. Но если высокие цены сохраняются достаточно долго, розничные тарифы постепенно начинают расти вслед за ними.

Особенно уязвимы страны, где стоимость газа быстрее переносится на потребителей и сохраняется высокая зависимость от этого топлива. Среди крупных европейских экономик Oxford Economics отдельно выделяет Италию.

По оценке аналитиков, если нынешний уровень цен сохранится, общая инфляция в еврозоне во второй половине 2026 года может приблизиться к 3,5%.